Cảnh báo lũ, lũ quét, sạt lở đất và ngập úng các tỉnh từ Quảng Bình đến Quảng Ngãi

(QNO) - Hiện nay mực nước trên hầu hết sông khu vực Trung Trung Bộ biến đổi chậm, mực nước trên các sông ở mức dưới báo động (BĐ)1; riêng hạ lưu sông Kiến Giang, sông Bồ, sông Vu Gia đang ở mức trên BĐ1.

Đài Khí tượng thủy văn khu vực Trung Trung Bộ cảnh báo: Từ đêm 27.10 đến ngày 29.10, ở khu vực từ Thừa Thiên Huế đến Quảng Ngãi có mưa rất to với tổng lượng mưa phổ biến 200 - 400mm/đợt, mưa tập trung cao trong ngày 28.10; các tỉnh từ Quảng Bình - Quảng Trị từ ngày 28 - 31.10 có mưa to đến rất to với tổng lượng mưa phổ biến 200 - 400mm/đợt, có nơi trên 500mm.

Từ đêm ngày 27- 31.10, trên các sông từ Quảng Bình đến Quảng Ngãi sẽ xuất hiện một đợt lũ. Đỉnh lũ trên các sông từ Quảng Bình đến Quảng Ngãi ở mức BĐ2 - BĐ3, riêng sông Kiến Giang, sông Vệ và sông Vu Gia và một số sông nhỏ có khả năng ở mức BĐ3 và trên BĐ3.

Nguy cơ cao xảy ra lũ quét, sạt lở đất ở vùng núi các tỉnh từ Quảng Bình đến Quảng Ngãi, đặc biệt là các huyện: Minh Hóa, Tuyên Hóa, Bố Trạch, Quảng Ninh, Lệ Thủy (Quảng Bình), Hướng Hóa, Đakrông (Quảng Trị), Nam Đông, A Lưới, Phong Điền (Thừa Thiên Huế), Hòa Vang, Liên Chiểu (Đà Nẵng), Đông Giang, Tây Giang, Nam Giang, Phước Sơn, Nông Sơn, Hiệp Đức, Tiên Phước, Bắc Trà My, Nam Trà My (Quảng Nam), Trà Bồng, Tây Trà, Sơn Tây, Sơn Hà, Minh Long, Ba Tơ (Quảng Ngãi).

Nguy cơ cao xảy ra ngập lụt, ngập úng cục bộ tại các đô thị và vũng trũng thấp khu vực từ Quảng Bình đến Quảng Ngãi.

Cảnh báo cấp độ rủi ro thiên tai do lũ, ngập lụt, lũ quét, sạt lở đất: cấp 3.