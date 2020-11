Cấp điện đến các xã vùng cao Phước Sơn sau thời gian mất điện do bão lũ

* Xã Phước Thành có điện sau gần một tháng bị cô lập

Công nhân Điện lực Hiệp Đức thao tác cấp điện khu vực trung tâm hành chính xã Phước Thành.

(QNO) - Lưới điện phía tây huyện Phước Sơn cấp điện các xã Phước Kim, Phước Chánh, Phước Công, Phước Thành, Phước Lộc bao gồm 80km đường dây trung thế, 40 trạm biến áp (TBA) phụ tải và 30km đường dây hạ thế. Lưới điện hầu hết đi qua khu vực rừng núi hiểm trở, địa hình rất phức tạp và thường xuyên bị chia cắt trong mùa mưa bão.

Trong đợt mưa do ảnh hưởng bão số 9 vừa qua, các xã phía tây Phước Sơn gồm Phước Kim, Phước Thành, Phước Lộc bị cô lập hoàn toàn và kéo dài nhiều ngày do sạt lở. Hệ thống đường dây trung hạ thế và TBA thuộc lưới điện huyện Phước Sơn cũng bị hư hại nặng nề. Khu vực Phước Thành, Phước Lộc không thể cấp điện ngay sau bão do núi sạt lở đã làm trôi nhiều đoạn tuyến đường dây.

Cán bộ, công nhân viên Điện lực Hiệp Đức cắt rừng tiếp cận xã Phước Thành, lập phương án xử lý sự cố điện.

Với sự chỉ đạo quyết liệt từ lãnh đạo Công ty Điện lực Quảng Nam, sự quyết tâm cao của Điện lực Hiệp Đức, sau khi bão số 9 tan, cán bộ, công nhân viên điện lực nhận nhiệm vụ đã cắt rừng tiếp cận hiện trường và lập phương án xử lý các điểm bị sự cố.

Đến chiều nay 19.11, sau thời gian nỗ lực thi công, PC Quảng Nam đã cấp điện trở lại đến trung tâm hành chính xã Phước Thành.

Công nhân điện lực khẩn trương trong công việc để sớm cấp điện lại cho đồng bào vùng cao huyện Phước Sơn.

Các ngày tiếp theo, Điện lực Hiệp Đức sẽ huy động toàn lực, cùng với sự hỗ trợ của các đơn vi bên ngoài tiếp tục tiến hành xử lý sự cố lưới điện tại các điểm sạt lở nặng để thông tuyến lên xã Phước Lộc.

Niềm vui của bà con khi điện về lại Phước Thành sau chuỗi ngày bị cô lập.

Ông Hồ Văn Phức - Chủ tịch xã Phước Thành đánh giá cao quyết tâm của cán bộ, công nhân viên Điện lực Hiệp Đức trong việc tiếp cận khảo sát, lập phương án và thi công cấp điện lại cho xã Phước Thành. “Điện lực Hiệp Đức đã góp phần tích cực để đồng bào sớm có thêm điều kiện khắc phục hậu quả thiên tai, ổn định cuộc sống” - ông Hồ Văn Phức nói.