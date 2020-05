Cháy tiệm tạp hóa ở xã Tiên Mỹ

AN BÌNH | 09/05/2020 10:13

(QNO) - Khoảng 2 giờ sáng nay (9.5) xảy ra vụ cháy cửa hàng tạp hóa của một hộ dân ở thôn Mỹ Thượng Đông, xã Tiên Mỹ (Tiên Phước).

Hiện trường vụ hỏa hoạn. Ảnh: A.B

Cửa hàng tạp hóa này do ông Lê Văn Bảo làm chủ. Nhận thông tin, lực lượng Cảnh sát phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ Công an tỉnh có mặt tại hiện trường cùng với Công an huyện, xã và người dân địa phương tham gia dập lửa.

Do cửa hàng có nhiều hàng hóa dễ bắt lửa nên việc khống chế đám cháy gặp nhiều khó khăn. Đến 6 giờ sáng đám cháy mới được dập tắt hoàn toàn.



Vụ cháy không gây thiệt hại về người. Toàn bộ hàng hóa, vật dụng trong gia đình bị thiêu rụi và hư hỏng; ngôi nhà với diện tích hơn 130m2 cũng sụp đổ hoàn toàn. Lực lượng chức năng đang điều tra nguyên nhân.