Chủ động ứng phó mưa lớn

(QNO) - Ngày 30.10, Ban Chỉ huy phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn (PCTT&TKCN) tỉnh có công văn đề nghị chủ động ứng phó với mưa lớn.

Theo dự báo của Đài Khí tượng thủy văn Quảng Nam, do ảnh hưởng của không khí lạnh tăng cường kết hợp với nhiễu động trong đới gió Đông trên cao, cảnh báo từ đêm 30 đến ngày 31.10 các địa phương trong tỉnh có mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rất to. Tổng lượng mưa phổ biến 100 - 200mm, có nơi hơn 250mm.



Do ảnh hưởng của mưa to, mực nước các sông khả năng có biến động. Đề phòng nguy cơ xảy ra lũ quét tại các sông suối vùng núi; sạt lở đất đá ở sườn dốc, ven sông suối thuộc các huyện Nam Giang, Đông Giang, Phước Sơn, Nam Trà My, Bắc Trà My, Tiên Phước; tình trạng ngập lụt diện rộng tiếp tục tại các vùng trũng thấp ở các địa phương Đại Lộc, Duy Xuyên, Điện Bàn, Hội An, Tam Kỳ (một số xã ven sông Bàn Thạch và sông Tam Kỳ).

Để chủ động ứng phó với tình hình mưa lớn, Ban Chỉ huy PCTT&TKCN tỉnh đề nghị Ban Chỉ huy PCTT&TKCN các địa phương, cơ quan, đơn vị theo dõi chặt chẽ diễn biến tình hình mưa, thông tin, hướng dẫn kịp thời đến nhân dân biết, nhất là vùng ven sông suối, hạ lưu các hồ chứa, vùng thấp trũng để chủ động các biện pháp phòng tránh.

Tổ chức kiểm tra, rà soát khu dân cư ở vùng trũng thấp, vùng có nguy cơ cao xảy ra lũ quét, sạt lở đất, các tuyến đường đi qua ngầm, tràn… để có biện pháp cảnh báo (cắm biển báo, khoanh dây xác định khu vực nguy hiểm, bố trí lực lượng canh gác, chốt chặn…) để nhân dân biết, chủ động phòng tránh, hạn chế đi lại. Chủ động phương án thực hiện sơ tán, di dời nhân dân đến nơi an toàn đối với những khu vực ngập sâu, khu vực có nguy cơ xảy ra sạt lở, lũ quét. Bố trí lực lượng, kiểm soát chặt chẽ các bến đò ngang, đò dọc, các tuyến đường bị ngập để hướng dẫn người, phương tiện qua lại.

Các đơn vị quản lý hồ chứa nước thủy lợi, thủy điện thực hiện trực ban 24/24 giờ; kiểm tra, quan trắc đập, kịp thời phát hiện và xử lý sự cố, theo dõi chặt chẽ diễn biến lượng mưa, mực nước các hồ chứa, thường xuyên báo cáo với cơ quan quản lý cấp trên. Các lực lượng cứu nạn, cứu hộ duy trì lực lượng và phương tiện, sẵn sàng ứng phó khi có yêu cầu.

Đài Khí tượng thủy văn Quảng Nam tăng cường công tác quan trắc, theo dõi diễn biến mưa và thường xuyên cung cấp thông tin nhận định về tình hình mưa phục vụ tìm kiếm cứu nạn tại các huyện Nam Trà My, Bắc Trà My và Phước Sơn trên ứng dụng Zalo (Thời tiết - Cứu nạn Nam Trà My). Ban Chỉ huy PCTT&TKCN các cấp tổ chức trực ban nghiêm túc và thường xuyên báo cáo về Ban Chỉ huy PCTT&TKCN tỉnh.