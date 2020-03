Đeo khẩu trang vì cộng đồng

Từ việc triển khai tích cực các hoạt động tuyên truyền, giám sát, cả du khách và người dân ở các địa phương trong tỉnh đã bắt đầu ý thức trong việc đeo khẩu trang tại các điểm công cộng để phòng ngừa đại dịch Covid-19.

Du khách nước ngoài đeo khẩu trang khi di chuyển ở tuyến đường ven biển Cửa Đại (TP.Hội An). Ảnh: Q.T

Du khách ủng hộ

Sau khi tất cả điểm tham quan, các sản phẩm vui chơi giải trí trên địa bàn TP.Hội An tạm dừng hoạt động, du khách chủ yếu chỉ tham quan vãng lai tại khu vực phố cổ và các bãi biển tại địa phương. Ghi nhận ở các tuyến đường ven biển như Lạc Long Quân và Cửa Đại, hầu hết du khách khi lưu thông trên đường bằng xe đạp, xe máy đã tuân thủ yêu cầu đeo khẩu trang.

Ông Christian Ravoire (quốc tịch Pháp) cho biết, thực ra đeo khẩu trang liên tục khi di chuyển cũng không thoải mái gì nhất là trước đến nay người châu Âu vốn không quen với việc này nhưng chúng tôi đành tuân thủ vì sức khỏe của cộng đồng và chính mình. Ông Christian Ravoire cho biết thêm, ông cùng bạn bè được cơ sở lưu trú phát khẩu trang và nhắc nhở kỹ về quy định này trước khi ra đường nên mọi người trong đoàn chỉ tháo ra lúc ăn uống hoặc khi nghỉ ngơi bên bãi biển mà thôi.

Ông Nguyễn Văn Sơn - Phó Chủ tịch UBND TP.Hội An cho hay, địa phương đang thực hiện kiểm soát việc đeo khẩu trang của du khách nước ngoài bằng hai vòng. “Ở vòng ngoài thành phố, Sở Giao thông vận tải và công an tổ chức chốt chặn ở các tuyến đường lớn như ĐT603, ĐT607, ĐT608 và đường dẫn cầu Cửa Đại để kiểm soát các xe đưa khách vào thành phố. Nếu phát hiện khách không đeo khẩu trang thì buộc phải đeo trước khi vào thành phố. Ở bên trong, Hội An phối hợp cùng Sở VH-TT&DL tổ chức đoàn kiểm tra nhắc nhở du khách tham quan ở nơi công cộng phải nghiêm túc thực hiện quy định này” - ông Sơn chia sẻ.

Vừa qua, Đoàn thanh niên Công an tỉnh cũng đã phối hợp với Thành đoàn Hội An tổ chức ra quân tặng 1.000 khẩu trang, đồng thời tuyên truyền, vận động du khách tích cực chấp hành quy định vì sức khỏe chung của cộng đồng. Với những trường hợp lần đầu không đeo khẩu trang lực lượng chức năng sẽ nhắc nhở nhưng đến lần thứ hai thì mời du khách khỏi các điểm đến công cộng và buộc trở về khách sạn.

“Hiện nay, do chưa có quy định, chế tài nào cụ thể đối với trường hợp vi phạm nên chúng tôi cũng chỉ cố gắng xử lý như vậy thôi chứ chưa thể xử phạt trường hợp không chấp hành đeo khẩu trang” - ông Sơn nói.

Cộng đồng tích cực

Theo ghi nhận của phóng viên Báo Quảng Nam, những ngày qua, khi dịch bệnh còn diễn biến phức tạp, việc đeo khẩu trang ở các địa điểm công cộng của người dân đã dần thường xuyên hơn. Bởi ai cũng lo lắng cho sức khỏe của bản thân, gia đình, nên động viên nhau đeo khẩu trang để hạn chế phần nào nguy cơ lây nhiễm Covid-19.

Anh Nguyễn Đình Hậu (trú khối phố An Hà Nam, phường An Phú, TP.Tam Kỳ) cho biết, từ khi dịch bệnh xảy ra, mỗi lúc có việc ra đường gia đình anh đều chú ý đeo khẩu trang, cũng như thường xuyên rửa tay bằng dung dịch sát khuẩn để phòng dịch. Anh Hậu và gia đình cũng hạn chế đến những điểm tụ tập đông người và khuyến khích người thân cùng phòng ngừa tốt nhất nguy cơ lây nhiễm dịch Covid-19.

“Khi chủ trương đeo khẩu trang nơi công cộng được ban hành, đi đâu mình cũng đeo, miết rồi thành quen. Chừ đi ra ngoài hay lên cơ quan làm việc mình cũng giữ thói quen đeo khẩu trang như một cách tự phòng bệnh” - anh Hậu chia sẻ.

Chị Tuyết Nhung - tiểu thương chợ Thương Mại (TP.Tam Kỳ) cho biết, lo lắng trước nguy cơ nhiễm dịch Covid-19 khiến nhiều người bắt đầu có thói quen đeo khẩu trang khi đến chợ. Dù mới đầu có hơi khó chịu nhưng sau nhiều ngày mọi thứ trở nên bình thường nên cảm thấy không có gì đáng lo ngại.

“Đeo khẩu trang là để bảo vệ sức khỏe cho mình và mọi người. Mình yên tâm, mọi người yên tâm thì không gì phải sợ dịch, miễn sao là đừng chủ quan thôi” - chị Nhung nói.

Tại Co.opmart Tam Kỳ, khác với thời điểm trước đây, nhiều ngày qua, người dân tìm đến mua sắm ở khu vực này cũng tự giác đeo khẩu trang, thể hiện trách nhiệm của cá nhân với cộng đồng. Để phòng chống dịch Covid-19, bên cạnh trang bị bình xịt sát khuẩn ngay trước cửa, Co.opmart Tam Kỳ yêu cầu khách hàng đeo khẩu trang khi vào khu vực mua sắm, cũng như tiến hành đo thân nhiệt khi khách có nhu cầu. Hoạt động này cũng diễn ra ở một số cơ quan, đơn vị trên địa bàn TP.Tam Kỳ nhằm đảm bảo an toàn việc phòng ngừa nguy cơ lây lan của dịch bệnh.

Dù được khuyến cáo đeo khẩu trang tại nơi công cộng, nhưng đâu đó vẫn có nhiều người chủ quan, không chấp hành. Thiết nghĩ, để hạn chế nguy cơ lây nhiễm dịch Covid-19, sự chung tay của cộng đồng trong việc đeo khẩu trang, thường xuyên rửa tay bằng dung dịch sát khuẩn, không tụ tập đông người,… cũng sẽ góp phần ngăn ngừa và đẩy lùi dịch bệnh.