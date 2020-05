Điện Bàn: Đốt rơm rạ trên đồng, một phụ nữ tử vong

(QNO) - Hai vợ chồng cùng đốt rơm rạ trên đồng, người chồng về nhà trước, mãi vẫn không thấy vợ về. Không may khi phát hiện ra thì người vợ đã chết ngoài đồng.

Tai nạn thương tâm trên xảy ra tại xã Điện Hồng (thị xã Điện Bàn) vào trưa 3.5. Theo người nhà nạn nhân, khoảng 10 giờ 30, bà Lê Thị Tr. (SN 1971) cùng chồng là ông Lê Văn Minh (SN 1964) đi đốt rơm rạ ngoài đồng.

Khi lửa cháy gần hết, ông Minh về nhà nhưng chờ lâu không thấy vợ về nên vội vã chạy ra đồng. Đến nơi ông thấy bà Tr. nằm bất tỉnh giữa ruộng, ông hô hoán mọi người đến đưa đi cấp cứu tại Bệnh viện Đa khoa khu vực miền núi phía bắc Quảng Nam nhưng bà Tr. đã không qua khỏi.

Tại hiện trường, áo quần bà Tr. không bị cháy. Theo nhận định, khi ở lại thấy gió to, lửa lan nhanh sợ cháy những đám lúa gần kề nên bà Tr. ra sức dập lửa, nhưng do tiền sử mắc bệnh tim, trời nắng nóng nên nạn nhân chạy không thoát kịp và tử vong do sức nóng của đám cháy.