Điện lực Quảng Nam chủ động hạn chế sự cố mất điện do bão

(QNO) - Được dự báo là cơn bão siêu mạnh, di chuyển nhanh, với sức gió giật cấp 15, bão số 9 sẽ ảnh hưởng trực tiếp đến các địa phương của tỉnh Quảng Nam. Để chủ động ứng phó trước diễn biến phức tạp của thời tiết, từ chiều ngày 26.10, ngay sau nhận chỉ đạo từ EVN, EVNCPC, Công ty Điện lực Quảng Nam (PC Quảng Nam) đã quyết liệt triển khai các phương án phòng chống bão số 9.

Người dân đồng thuận hỗ trợ PC Quảng Nam phát tỉa cây trồng ngăn ngừa sự cố lưới điện khi mưa bão.

Trên cơ sở theo dõi thông tin dự báo thời tiết và tình hình thực tế, PC Quảng Nam đã có các công điện chỉ đạo các phòng, ban công ty, các đơn vị trực thuộc triển khai thực hiện các nội dung chủ động ứng phó với bão.

Theo đó, các phòng, ban, các Điện lực khu vực, Đội Quản lý vận hành lưới điện cao thế đã nghiêm túc và nhanh chóng triển khai công tác PCTT&TKCN theo phương án đã được phê duyệt. Trong đó, ưu tiên tập trung phát quang cây cối bảo vệ hành lang an toàn lưới điện, tiếp tục gia cố, néo tạm các vị trí xung yếu của đường dây trung thế như: qua hồ, đập nuôi tôm, khu vực nước chảy, nền đất yếu...; đồng thời triển khai chằng chống trụ sở làm việc, nhà kho, phòng chống thấm ướt, hư hỏng máy móc… hoàn thành trong ngày 27.10.

Các Điện lực cũng lập phương án triển khai phòng, chống và khắc phục thiệt hại sau bão số 9; trong đó, rà soát lại phương án sa thải phụ tải theo mức gió, mức nước, phân công cụ thể từng cá nhân, từng nhóm theo dõi từng xuất tuyến, từng khu vực và tổ chức kiểm tra lưới điện ngay sau khi bão đi qua nhằm khôi phục cấp điện sớm nhất nếu có hư hỏng lưới điện do mưa bão.

Lãnh đạo PC Quảng Nam kiểm tra vị trí đầu cáp ngầm cấp điện đảo Cù Lao Chàm trước bão.

Giám đốc PC Quảng Nam Nguyễn Hữu Khánh đã chỉ đạo các Điện lực Trà My, Nam Giang, Đông Giang theo dõi tình hình tại khu vực nhà điều hành, đánh giá mức độ nguy cơ sạt lở đất, triển khai phương án di dời đến nơi làm việc tạm để đảm bảo an toàn. Phòng Kế hoạch - vật tư rà soát lại phương án chuẩn bị vật tư dự phòng tại kho, lưu ý tại những khu vực có khả năng bị chia cắt giao thông như: Cù Lao Chàm, Nam Trà My, Phước Sơn, Nông Sơn, Chà Val, Tây Giang...

"Các đơn vị thực hiện nghiêm túc chỉ đạo của EVNCPC và PC Quảng Nam về tuyệt đối đảm bảo an toàn lao động cho CBCNV, chỉ bố trí thực hiện công việc trong điều kiện tuyệt đối an toàn lao động; tuyệt đối đảm bảo an toàn điện trong nhân dân trong quá trình sa thải, khôi phục lưới điện do ảnh hưởng của thiên tai" - ông Nguyễn Hữu Khánh nhấn mạnh.

Ngoài ra, các phòng chuyên môn, đơn vị trực thuộc công ty cũng tăng cường công tác tuyên truyền an toàn điện trong nhân dân, tuyên truyền đến khách hàng chú trọng tự tổ chức kiểm tra, củng cố đường dây sau công tơ để đảm bảo an toàn trước, trong và sau bão số 9.

Chằng chống bảo vệ nhà làm việc nhằm phục vụ vận hành cấp điện.

Theo dự báo, khu vực đất liền sẻ bị ảnh hưởng bão số 9 từ tối ngày 27.10.2020, do đó, mọi công tác chuẩn bị đã được PC Quảng Nam khẩn trương thực hiện xong trước 17h và tái lập ca trực tại các trạm biến áp 110kV, trực sản xuất tại các đơn vị từ 17h ngày 27.10. Trong ngày 27.10, lãnh đạo PC Quảng Nam đã đến hiện trường kiểm tra công tác chuẩn bị phòng chống bão tại các đơn vị.

Từ giữa tháng 9 đến nay, Quảng Nam chịu ảnh hưởng liên tiếp của các cơn bão và áp thấp nhiệt đới, gây thiệt hại nặng nề về lưới điện. Mặc dù còn nhiều khó khăn trong giải quyết hậu quả thiên tai nhưng trước sự ảnh hưởng trực tiếp của cơn bão siêu mạnhnày, toàn thể CBCNV PC Quảng Nam quyết tâm thực hiện mọi biện pháp để đảm bảo vận hành lưới điện an toàn, góp phần ổn định đời sống người dân trên địa bàn tỉnh.