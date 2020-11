Điều động lực lượng tìm kiếm nạn nhân ở Trà Leng bằng đường thủy

Lãnh đạo tỉnh thăm, trao hỗ trợ nạn nhân bị thương do sạt lở đất

NGUYÊN ĐOAN | 01/11/2020 - 09:39

(QNO) - Chiều 31.10, đồng chí Phan Việt Cường - Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh đến thăm các nạn nhân bị thương do sạt lở núi tại thôn 1, xã Trà Leng (Nam Trà My) đang được điều trị tại Trung tâm Y tế huyện Bắc Trà My.