Đoàn công tác Trung ương về phòng chống thiên tai làm việc tại Quảng Nam (clip)

(QNO) - Chiều 7.10, Đoàn công tác của Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng, chống thiên tai đã có buổi làm việc với Ban Chỉ huy phòng, chống thiên tai của tỉnh về tình hình mưa lũ trên địa bàn.

Ông Nguyễn Văn Tiến - Phó Tổng cục Phòng, chống thiên tai - Phó Chánh văn phòng Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng, chống thiên tai tại buổi làm việc.

Báo cáo tại buổi làm việc, ông Trương Xuân Tý - Phó Giám đốc Sở NN&PTNT Quảng Nam cho biết, từ 7 giờ ngày 6.10 đến 13 giờ ngày 7.10, trên địa bàn tỉnh đã xuất hiện mưa to đến mưa rất to.

Tổng lượng mưa đo đạt tại các trạm Phước Sơn 128mm, Thành Mỹ 186mm, Hội Khách 209mm, Ái Nghĩa 218mm; Trà My 133mm, Tiên Phước 178mm, Hiệp Đức 172mm, Nông Sơn 183mm, Giao Thủy 220mm, Câu Lâu 224mm, Hội An 242mm; Tam Kỳ 263mm; Tây Giang 72,3mm, A Nông 81,2mm.



Dự báo trong 24 đến 48 giờ tới, các địa phương trong tỉnh tiếp tục có mưa vừa đến mưa to, có nơi mưa rất to. Tổng lượng mưa đến hết ngày 10.10 ở các địa phương trong tỉnh phổ biến từ 250 - 350mm, có nơi trên 400mm.

Clip về buổi làm việc:

Phó Giám đốc Sở NN&PTNT Quảng Nam Trương Xuân Tý cũng cho biết thêm, do thực hiện cấp nước phục vụ sản xuất vụ hè – thu năm 2020, nên tất cả các hồ chứa thủy lợi trên địa bàn đều nằm ở mực nước chết. Đối với các hồ chứa thủy điện trên địa bàn, trong 2 đến 3 ngày tới, nếu lượng mưa lớn như hiện tại thì mực nước ở các 4 hồ chứa thủy điện trên địa bàn sẽ nằm ở mực đón lũ.

Phát biểu tại buổi làm việc, ông Nguyễn Văn Tiến - Phó Tổng cục Phòng, chống thiên tai - Phó Chánh văn phòng Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng, chống thiên tai đánh giá cao Quảng Nam trong cơn mưa bão số 5 vừa qua đã kịp thời có những phương án khắc phục hậu quả thiên tai tại các huyện miền núi Đông Giang, Tây Giang, nhất là đã không để xảy ra thiệt hại đến tính mạng của nhân dân.

Phó Tổng cục Phòng, chống thiên tai lưu ý, vì áp thấp nhiệt đới trên Biển Đông kết hợp với không khí lạnh nên sẽ gây mưa to đến rất to, do đó, tỉnh Quảng Nam tiếp tục nghiêm túc thực hiện công điện số 12 của Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng, chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn; thực hiện cấm biển, hướng dẫn ngư dân chằng níu tàu thuyền để tránh va đập, phòng chống cháy nổ; giữ liên lạc thường xuyên với tàu thuyền của ngư dân còn đang hoạt động trên biển; thường xuyên kiểm tra, theo dõi mực nước ở các hồ thủy lợi, thủy điện. Đặc biệt, kiểm tra, rà soát khu dân cư ven sông, suối, vùng có nguy cơ sạt lở và sẵn sàng sơ tán dân khi cần thiết…