Đồng hành vì phụ nữ nghèo

Nhiệm kỳ qua, vai trò của Hội LHPN xã Tam An (Phú Ninh) được khẳng định trên nhiều lĩnh vực của đời sống. Trong đó nổi bật là công tác chăm lo đời sống của chị em phụ nữ, chú trọng tổ chức các hoạt động hỗ trợ phát triển kinh tế, giúp đỡ hộ nghèo, giúp phụ nữ khởi nghiệp.

Hội LHPN xã Tam An vận động doanh nghiệp ủng hộ kinh phí giúp đỡ phụ nữ có hoàn cảnh khó khăn. Ảnh: CTV

Cùng đồng hành

Giải bài toán rau Phú Sen Tháng 10.2017, Hội LHPN xã Tam An là đơn vị hội cấp xã đầu tiên trong cả nước đứng ra thành lập hợp tác xã, với tên gọi Hợp tác xã Nông nghiệp Phú Sen. HTX thành lập đã tạo được nhiều dấu ấn trong phong trào khởi nghiệp, hỗ trợ hội viên phụ nữ tiêu thụ sản phẩm, nâng cao thu nhập. Sản phẩm hợp tác xã đã được chứng nhận VietGAP, là nguồn cung cho các trường học, cửa hàng rau sạch... Tuy nhiên, do nhiều nguyên nhân về nhân lực, ảnh hưởng dịch bệnh..., hiện nay hoạt động của HTX đang cầm chừng, cần có giải pháp khắc phục để tiếp tục phát triển - đó là một trong những nhiệm vụ trọng tâm Hội LHPN xã Tam An nhiệm kỳ mới xác định tập trung thực hiện.

Người chồng không may qua đời trong một tai nạn, một mình bà Nguyễn Thị Hồng (thôn An Thiện, xã Tam An) vật lộn với cuộc sống để nuôi 2 đứa con thơ. Càng thêm khó khăn khi bà không có công việc ổn định. Bởi vậy, gia đình bà nhiều năm nay luôn thuộc diện hộ nghèo của địa phương.

Bà Phạm Thị Mỹ Nhiên - Chủ tịch Hội LHPN xã Tam An cho biết, trước hoàn cảnh khó khăn đó, từ năm 2018 đến nay, hội đã trực tiếp giúp đỡ và làm cầu nối cho các tổ chức, đơn vị, nhà hảo tâm hỗ trợ bà Hồng phát triển kinh tế.

“Qua tìm hiểu, hội biết được chị Hồng sức khỏe không tốt, tính lại rụt rè, nhút nhát trong giao tiếp cả lao động, sản xuất. Từ đó, cán bộ hội thường xuyên động viên, tạo điều kiện cho chị tham dự lớp tập huấn chăn nuôi. Năm 2019, hội phối hợp với nhà hảo tâm trao tặng gia đình con bò giống trị giá 10 triệu đồng. Tiếp đó, xét thấy nguồn sinh kế phát huy hiệu quả, bản thân chị Hồng chăm chỉ, nỗ lực vươn lên, nên Chi bộ Hội LHPN, Chi bộ Văn phòng Huyện ủy và Chi bộ thôn An Thiện tiếp tục hỗ trợ gia đình thêm một con bò giống trị giá 15 triệu đồng. Từ chỗ nhút nhát nay chị Hồng đã tự tin hơn trong làm ăn. Chúng tôi hy vọng trong thời gian không xa, bản thân chị sẽ vươn lên thoát nghèo dựa trên năng lực tự thân của mình” - bà Nhiên chia sẻ.

Điểm nhấn trong phong trào đồng hành giảm nghèo, Hội LHPN xã Tam An đã mạnh dạn đứng ra tổ chức nhiều chương trình, hoạt động sáng tạo hướng đến phụ nữ nghèo. Qua nhiều năm, những chương trình như “Hội chợ tết vì phụ nữ nghèo”, “Hội xuân yêu thương”, “Ngày hội ẩm thực”... mang đậm thương hiệu của hội, thu hút đông đảo hội viên phụ nữ tham gia. Ở những chương trình này, ngoài vận động nhà hảo tâm trao quà cho phụ nữ nghèo, Hội LHPN xã còn tổ chức gây “quỹ giúp nghèo” bằng cách bán vé xem văn nghệ, tổ chức gian hàng tết...

Hội viên phụ nữ còn thực hành tiết kiệm góp vốn quay vòng gây quỹ ở 27/27 tổ hội. Tổng dư nợ nguồn vốn qua kênh hội đến nay hơn 11 tỷ đồng cho 352 lượt hộ vay vốn. Ngoài ra, hội vận động kinh phí trao phương tiện sinh kế cho 5 hộ phụ nữ nghèo số tiền 25 triệu đồng; vận động giúp đỡ 87 trường hợp phụ nữ nghèo, khó khăn được vay vốn không lấy lãi; thường xuyên trao học bổng cho phụ nữ và trẻ em nghèo và thực hiện các hoạt động nhân đạo từ thiện khác...

Phát huy vai trò nòng cốt

Bà Phạm Thị Mỹ Nhiên cho biết, qua 5 năm triển khai, hoạt động giúp phụ nữ nghèo có địa chỉ, phong trào phụ nữ giúp nhau phát triển kinh tế được hội thực hiện có hiệu quả. Việc giúp nghèo thực hiện bằng những hình thức, phương tiện và nguồn vốn được trao dựa trên nguyện vọng, hoàn cảnh thực tế của từng cá nhân hội viên nghèo. Qua đó, hội góp phần cùng với chính quyền địa phương thực hiện công tác giảm nghèo đáng kể, từ 94 hộ nghèo (năm 2016), đến nay toàn xã chỉ còn 57 hộ nghèo (trong đó có 54 hộ thuộc chính sách bảo trợ xã hội).

Nhìn nhận về những thành quả đạt được qua 5 năm triển khai Nghị quyết Đại hội đại biểu Phụ nữ xã lần thứ XVII (nhiệm kỳ 2016 - 2021), bà Nhiên cho biết, đó là thành quả của một tập thể đoàn kết, hết mình vì phong trào từ xã đến chi, tổ hội. Xác định rõ phương châm “Cán bộ nào phong trào đó”, trong nhiệm kỳ, Hội LHPN xã Tam An hết sức quan tâm đến công tác củng cố, đảm bảo cán bộ hội từ cơ sở.

Từ thực tiễn nổi lên nhiều gương cán bộ chi, tổ hội năng động, nhiệt huyết, là “hạt nhân” quan trọng thực hiện hiệu quả công tác hội và phong trào phụ nữ trong nhiệm kỳ; trong đó, bà Huỳnh Thị Tú - Tổ trưởng phụ nữ tổ 6, thôn An Thiện là một ví dụ. Bà Tú là mẹ đơn thân, gia đình thuộc diện hộ nghèo. Sau khi được địa phương, Hội LHPN xã giúp đỡ, bà đã thoát nghèo, được hội viên phụ nữ tín nhiệm bầu làm tổ trưởng phụ nữ. Trách nhiệm và nhiệt tình vì công việc, bà Tú tiếp tục được bà con trong tổ cử kiêm thêm chức đội trưởng đội sản xuất nông nghiệp và tổ trưởng tổ nông dân, tổ trưởng tổ đoàn kết.

Bà Tú chia sẻ: “Những chức danh này chẳng đem lại cho gia đình tôi đồng phụ cấp nào. Nhưng vì bà con tín nhiệm nên tôi phải cố làm cho tốt. Từ kinh nghiệm bản thân nhận thấy người cán bộ phong trào muốn làm tốt thì phải thật sự nhiệt tình, tận tụy với công việc, sáng tạo trong hoạt động, kịp thời nắm bắt tâm tư nguyện vọng của hội viên phụ nữ cũng như nhân dân trong tổ để có những định hướng và giải pháp đúng trong việc triển khai thực hiện”.