Đồng hành vì sự an lành

Thời gian qua các hoạt động tôn giáo trên địa bàn TP.Hội An diễn ra ổn định, đảm bảo theo quy định của pháp luật, góp phần củng cố, phát huy sức mạnh khối đại đoàn kết dân tộc và vì sự an lành của cộng đồng xã hội.

Ban Trị sự Giáo hội Phật giáo TP.Hội An trao tiền ủng hộ chương trình phòng chống dịch Covid-19. Ảnh: Đ.HUẤN

Thiết thực

Hưởng ứng Thư kêu gọi của Ủy ban MTTQ Việt Nam và UBND TP.Hội An về việc tham gia ủng hộ phòng chống dịch Covid-19, Ban Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam TP.Hội An đã vận động tín đồ đạo hữu và tăng ni, Phật tử trên địa bàn thành phố ủng hộ được 65 triệu đồng đóng góp cùng các tầng lớp nhân dân thực hiện Chương trình “đồng hành vì sức khỏe cộng đồng”. Trong đó, Ban Trị sự đã dành riêng 80 suất quà với tổng giá trị 40 triệu đồng để hỗ trợ đội ngũ y, bác sĩ ngành y tế đang trực tiếp đảm nhận nhiệm vụ trên tuyến đầu chống dịch.

Hòa thượng Thích Hạnh Nhẫn - Trưởng ban Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam TP.Hội An bày tỏ, tăng ni, Phật tử mong muốn góp một phần nhỏ của mình để cùng với thành phố phòng chống dịch Covid-19. Đồng thời gửi lời cảm ơn đến các y, bác sĩ đã và đang ngày đêm cống hiến vì sự an toàn, sức khỏe của nhân dân.

Những năm qua, MTTQ các cấp và các tổ chức thành viên của TP. Hội An thường xuyên giữ mối liên hệ và phát huy vai trò của các chức sắc, chức việc tôn giáo trong việc tuyên truyền, vận động đồng bào tôn giáo chấp hành các chủ trương chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước.

Ban Thường trực Ủy ban MTTQ các cấp phối hợp hướng dẫn, tạo điều kiện cho các chức sắc và đồng bào các tôn giáo tổ chức tốt các ngày lễ trọng của tôn giáo mình đảm bảo trang nghiêm, an toàn, tiết kiệm, đúng quy định của pháp luật; tổ chức thăm hỏi, động viên, tặng quà các tổ chức, chức sắc, nhà tu hành các tôn giáo nhân các ngày lễ trọng, lễ tết cổ truyền của dân tộc... Từ đó, mối quan hệ giữa các tôn giáo với các cấp ủy đảng, chính quyền, Mặt trận ngày càng gần gũi, thân thiện, cộng đồng trách nhiệm vì sự phát triển bền vững của thành phố.

Phường Cẩm Phô - địa bàn có nhiều tôn giáo đang hoạt động, ông Ngô Nguyên Thọ - Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam phường cho biết: “Chúng tôi đã có chương trình ký kết và phát động mô hình “Gia đình Phật tử Minh Quang nói không với túi nylon và giảm thiểu sử dụng túi nylon. Qua đó đã phát tượng trưng gần 200 giỏ đi chợ cho bà con Phật tử để tham gia giảm thiểu túi nylon. Đồng thời, phối hợp với Hội đồng Mục vụ Giáo xứ Hội An phát động và xây dựng mô hình đồng bào Công giáo nói không với ma túy và đạt kết quả tốt”.

Nhiều mô hình hay

Thời gian qua, hoạt động từ thiện của các tôn giáo trên địa bàn TP.Hội An đã để lại nhiều tình cảm tốt đẹp trong tâm cảm của cộng đồng. Cụ thể: mô hình từ thiện xã hội tại nhà trẻ Ánh Dương của Giáo xứ Hội An; nồi cháo tình thương tại Bệnh viện Đa khoa TP.Hội An (3 ngày/tuần); hỗ trợ 15 em học sinh nghèo; hỗ trợ tết cổ truyền dân tộc, lễ Giáng sinh 500 suất quà; Chùa Long Thọ phát cơm tình thương vào ngày rằm, mùng Một hằng tháng cho người nghèo, tàn tật với chi phí quyên góp khoảng 12 triệu đồng; Chùa Nam Quang phát cơm tình thương cho Bệnh viện Đa khoa TP.Hội An 2 lần/tháng và 1 lần/tháng tại Bệnh viện Tâm Thần Quảng Nam với khoảng 10 triệu đồng…

Nét nổi bật hơn nữa là các tôn giáo đã tiếp tục duy trì và nhân rộng mô hình hoạt động mang tính tự quản cao, hiệu quả thiết thực trong việc triển khai thực hiện các chương trình phối hợp về “bảo vệ môi trường, ứng phó với biến đổi khí hậu”, phong trào “Toàn dân tham gia bảo vệ an ninh Tổ quốc”…

Không chỉ có Mặt trận phường Cẩm Phô, Mặt trận xã Cẩm Thanh cũng phối hợp với Công an và Ban hộ tự chùa Cẩm Thanh ký kết xây dựng mô hình “Nói không với ma túy” trong đạo hữu Phật tử; Mặt trận Cẩm Hà phối hợp với Công an xã và các tôn giáo trên địa bàn xã về “Đẩy mạnh phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc trong đồng bào tôn giáo”. Mặt trận Cửa Đại phối hợp Công an phường và chùa Phước An ra mắt mô hình “2 phòng, 3 giữ” về an ninh trật tự…

Ông Nguyễn Văn Nguyên - Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam xã Cẩm Thanh cho rằng, tuy mới bước đầu nhưng chương trình phối hợp đã tạo những chuyển biến tích cực với một số mô hình, việc làm phù hợp thực tiễn, đạt hiệu quả khả quan.