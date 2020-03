Du khách Romania gửi thư cảm kích sau thời gian cách ly tại Hội An

(QNO) - Rời Hội An sau 2 tuần cách ly (ngày 28.3) và không kịp thực hiện hành trình tham quan phố cổ Hội An như mong đợi, tuy nhiên những du khách đến từ Romania vẫn ấn tượng sâu sắc về sự nồng hậu, chu đáo của địa phương. Trong đó một du khách để lại bức thư điện tử cảm ơn tổ công tác của Hội An Beach Resort, cùng lời hẹn quay trở lại khi dịch bệnh kết thúc.

Nội dung thư điện tử bà Cristina Daus (người Romania) gửi tổ công tác của Hội An Beach Resort.

Trong bức thư của mình, bà Cristina Daus (40 tuổi) bộc bạch, bà là trưởng đoàn của nhóm du khách 16 người, do đến từ vùng dịch nên được chính quyền địa phương tổ chức cách ly tại khu lưu trú Hội An Beach Resort.

"Khi tôi viết email này cho bạn, chúng tôi đang ở trên máy bay để trở về nhà. Tôi muốn gửi lá thư chỉ muốn nói rằng chúng tôi rất cảm kích trước đội ngũ nhân viên tuyệt vời của các bạn. Mọi vấn đề đều được nhân viên giải quyết nhanh chóng và trên hết là nụ cười luôn thường trực đằng sau lớp khẩu trang" - bà Cristina Daus bày tỏ cảm kích trong thư.

Một góc khu lưu trú Hội An Beach Resort. Ảnh: Q.T

Trong bức thư, bà Cristina Daus cho biết đây là lần thứ 3 bà đến Việt Nam và lần đầu tiên phải trải nghiệm việc cách ly như vậy. "Nhưng ngay cả những du khách khó chịu nhất cũng phải thừa nhận và tự hỏi rằng làm sao có thể tìm được nơi nào khác đối xử với chúng ta tuyệt vời như vậy trong tình huống như vậy. Các bạn là những đại sứ tuyệt vời của đất nước các bạn" - trích nội dung bức thư.

Hàng trăm du khách được cách ly tại Hội An Beach Resort tỏ sự cảm kích trước đội ngũ nhân viên, tổ công tác nơi đây. Ảnh: Q.T

Kết thúc thư, bà Cristina Daus nhắn gửi: "Hội An là địa điểm văn hóa yêu thích của tôi ở Việt Nam và tôi đặc biệt yêu thích lễ hội đêm rằm phố cổ. Hy vọng sự lây lan của vi rút sẽ sớm dừng lại để tôi và bạn bè của mình có thể quay lại nơi này để cảm nhận vẻ đẹp của Hội An cũng như đất nước các bạn. Một lần nữa thay mặt cho đoàn khách, tôi cảm ơn các bạn vì mọi thứ".