(QNO) - Lực lượng chức năng vừa phát hiện và đưa 21 người Trung Quốc vào khu cách ly tập trung, lấy mẫu xét nghiệm Covid-19.

Hai người Trung Quốc bị lực lượng chức năng bắt giữ. Ảnh: L.V

Trước đó, lúc 14 giờ 30 ngày 18.7, Đồn Biên phòng Cửa Đại phối hợp Công an thị xã Điện Bàn, Công an phường Điện Dương kiểm tra dịch vụ lưu trú T.Đ tại khối Hà My Đông A.

Khi thấy lực lượng chức năng, khoảng hơn 10 người khách Trung Quốc lưu trú tại đây bỏ chạy. Lực lượng chức năng đã bắt giữ 4 người đưa về Công an phường Điện Dương để làm việc.

Qua làm việc, 4 người này khai quê ở tỉnh Phúc Kiến (Trung Quốc), sang Việt Nam và lưu trú tại dịch vụ lưu trú T.Đ, không có hộ chiếu, mục đích sang Việt Nam vừa du lịch vừa kiếm việc làm.

Đến chiều tối cùng ngày, lực lượng chức năng tiếp tục truy lùng, phát hiện thêm 17 người đang ở TP.Hội An. Hiện 21 người trên được cách ly tại khu cách ly tập trung Trung tâm Huấn luyện - bồi dưỡng kiến thức quốc phòng - an ninh thuộc Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh (đóng tại xã Tam Phú, TP.Tam Kỳ).

Vụ việc đang được cơ quan chức năng điều tra, xử lý theo quy định.