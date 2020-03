Giảm số vụ, số người chết do tai nạn giao thông

Tháng 3.2020, trên địa bàn tỉnh đã xảy ra 10 vụ tai nạn giao thông (TNGT) làm chết 11 người và làm bị thương 7 người.

Biển cảnh báo đặt trên một lối đi tự mở băng qua đường sắt tại địa bàn Núi Thành cũ kỹ và chữ đã mờ cần được tu sửa. Ảnh: T.C.T

Thông tin từ Ban An toàn giao thông (ATGT) tỉnh, trong các vụ TNGT, xảy ra 1 vụ đặc biệt nghiêm trọng đường thủy nội địa làm chết 6 người (trên sông Vu Gia, đoạn chảy qua xã Đại Cường của huyện Đại Lộc), còn lại là trên đường bộ. So với cùng kỳ năm 2019, số vụ giảm 7 (giảm 41,2%), giảm 3 trường hợp tử vong (giảm 21,4%), người bị thương không tăng không giảm. Tính chung 3 tháng đầu năm nay, toàn tỉnh xảy ra 37 vụ TNGT làm chết 36 người và gây thương tích cho 23 trường hợp. So với cùng kỳ năm trước, số vụ giảm 13 (giảm 26%), giảm 3 người tử vong (giảm 7,7%), giảm 4 người bị thương (giảm 14,8%).

Xe 3 bánh (xe lôi) dùng chở hàng, nhưng kèm chở người trên một tuyến đường tại xã Bình Đào (Thăng Bình). Ảnh: K.K

Trong tháng qua, lực lượng cảnh sát giao thông đã tiếp nhận đăng ký mới phương tiện cơ giới đường bộ, đường thủy cho 283 ô tô, 3.643 mô tô. Như vậy, ngành chức năng đang quản lý tổng cộng 46.101 ô tô, 997.158 mô tô và 1.132 phương tiện thủy. Báo cáo của Ban ATGT tỉnh cho biết, lực lượng cảnh sát giao thông toàn tỉnh đã kiểm tra, phát hiện 3.943 trường hợp vi phạm trật tự ATGT; chuyển Kho bạc Nhà nước thu tổng số tiền phạt 2,573 tỷ đồng; tước 207 giấy phép lái xe có thời hạn; tạm giữ 746 phương tiện để xử lý. Cảnh sát đường thủy lập biên bản vi phạm hành chính 26 trường hợp (7 tàu khách, 19 tàu hàng); xử lý 30 hồ sơ vi phạm, nộp chuyển Kho bạc Nhà nước thu 30,85 triệu đồng.

Một khóm thờ tại cột ki lô mét trên tuyến đường ĐT 609 qua phường Điện An (Điện Bàn). Ảnh: C.T

Những ngày qua, Thanh tra Sở GTVT và Phòng Cảnh sát giao thông đường bộ - đường sắt Công an tỉnh còn được Ban Chỉ đạo cấp tỉnh phòng, chống dịch bệnh Covid-19 giao nhiệm vụ giám sát, yêu cầu việc đeo khẩu trang đối với du khách nước ngoài khi vào TP.Hội An. Tổ công tác gồm 2 lực lượng vừa nêu thực hiện giám sát tại 4 chốt, gồm 3 chốt trên các tuyến đường ĐT 603B, ĐT 607, ĐT 608, tại vị trí các nút giao với tuyến đường 607B và 1 chốt trên đường Võ Chí Công, tại vị trí cầu Cửa Đại.