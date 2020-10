Gương sáng tộc họ Tơ Ngôl

Không chỉ giúp nhau trong phát triển kinh tế, xây dựng đời sống văn hóa ở khu dân cư, tộc họ Tơ Ngôl ở thôn Pa Tôih (xã Tà Pơơ, Nam Giang) còn trở thành “cánh tay đắc lực” giúp chính quyền địa phương trong việc bảo tồn và phát huy bản sắc truyền thống, góp phần giữ an ninh trật tự vùng cao.

Tộc họ Tơ Ngôl tổ chức cuộc họp đánh giá kết quả thực hiện mô hình giữ an ninh trật tự. Ảnh: Đ.N

Đều đặn hàng quý, con cháu tộc họ Tơ Ngôl lại tập trung tại ngôi moong (nhà sinh hoạt tộc họ) để họp. Tại buổi họp này, ngoài thông tin chủ trương, chính sách mới của Đảng, Nhà nước cho vùng đồng bào dân tộc thiểu số, còn là dịp để bà con đánh giá câu chuyện làm ăn, kết quả hoạt động mô hình tự quản về an ninh trật tự của tộc họ thời gian qua. Thông qua cuộc họp, vừa gắn kết giữa các thành viên trong tộc họ, vừa tổ chức các hoạt động khuyến học, chia sẻ với các hoàn cảnh khó khăn, cũng như khuyến khích các gia đình thành viên tích cực tham gia các hoạt động xã hội tại địa phương.

Ông Tơ Ngôl Gát - nguyên Trưởng tộc Tơ Ngôl chia sẻ, hàng năm, trước các dịp lễ lớn của thôn như đám cưới, lễ hội mừng cơm mới, Tết Nguyên đán…, tộc họ Tơ Ngôl đều tổ chức các cuộc gặp mặt nhằm vận động con cháu tộc họ trong việc gìn giữ đoàn kết nội bộ, không gây mâu thuẫn, rượu chè quá chén làm ảnh hưởng đến uy tín của tộc họ. Nhiều năm qua, tộc Tơ Ngôl luôn được đánh giá là một trong số tộc họ ở địa phương làm tốt công tác giữ gìn an ninh trật tự, góp phần đẩy lùi các tệ nạn xã hội, những việc làm sai trái trong cộng trong cộng đồng.

Trưởng thôn Pa Tôih - ông Alăng Phiết cho hay, không chỉ là tộc họ đầu tiên của xã xây dựng mô hình tự quản về an ninh trật tự, tộc Tơ Ngôl còn là hình mẫu trong bảo tồn và phát huy văn hóa truyền thống của đồng bào Cơ Tu. Toàn thôn Pơ Tôih có 42 hộ với 174 nhân khẩu đều là đồng bào Cơ Tu sinh sống từ lâu đời. Những năm qua, thực hiện chủ trương khuyến khích thoát nghèo bền vững theo Nghị quyết 13 của HĐND tỉnh, nhiều hộ gia đình trong tộc họ Tơ Ngôl đã đồng loạt đăng ký thoát nghèo để làm gương. Sau nhiều năm tích cực phát triển kinh tế, nhiều gia đình nay vẫn giữ vững thành tích không tái nghèo, tiếp tục đầu tư các mô hình kinh tế mới hiệu quả, chăm lo con cái học hành đến nơi đến chốn.

“Thực hiện quy ước thi đua của tộc họ, hầu hết bà con tộc Tơ Ngôl chăm chỉ làm ăn, sống tình cảm, hòa đồng và thường xuyên giúp đỡ các hoàn cảnh khó khăn. Ngoài ra, bà con đều chấp hành nghiêm chỉnh các chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước, cùng địa phương làm tốt các hoạt động xây dựng nông thôn mới” - ông Phiết nói.

Bằng những việc làm thiết thực và hiệu quả trong công tác giữ gìn an ninh trật tự tại địa phương, nhiều năm qua, tộc họ Tơ Ngôl luôn được Công an huyện Nam Giang đánh giá cao, xem đây là mô hình cần được nhân rộng ở miền núi, giúp lực lượng công an cơ sở kịp thời phát hiện, ngăn chặn các hành vi vi phạm pháp luật trên địa bàn.