Hai tàu cá gặp nạn trên biển

(QNO) - Tin từ Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh, liên tiếp trong 2 ngày 16 - 17.8, 2 tàu cá của ngư dân Quảng Nam gặp nạn khi hành nghề trên biển.

Lúc 1 giờ sáng 17.8, tàu QNa-90909 TS do ông Huỳnh Văn Thuật (SN 1977, xã Tam Tiến, Núi Thành) làm thuyền trưởng, hành nghề giã cào tại tọa độ 16,02 độ vĩ Bắc - 108,38 độ kinh Đông (cách mũi Cù Lao Chàm khoảng 12 hải lý về hướng đông đông bắc) thì bị dông lốc gây phá nước và chìm.

Tàu QNa-91897 TS hoạt động gần đó đã có mặt kịp thời ứng cứu 4 lao động của tàu bị nạn; đồng thời huy động thêm 7 tàu khác đến giúp đỡ, tuy nhiên hiện vẫn chưa thể trục vớt được tàu QNa-90909 TS.

* Trước đó, 10 giờ ngày 16.8, tàu QNa-92151 TS do ông Nguyễn Nhất (phường Thanh Hà, TP.Hội An) làm thuyền trưởng, hành nghề lưới rê ở tọa độ 15,5 độ vĩ Bắc - 109,57 độ kinh Đông (cách bờ biển Cửa Đại 132 hải lý về hướng đông) thì bị hỏng máy, thả trôi tự do.

Ngay sau khi nhận thông tin, Bộ đội Biên phòng Quảng Nam đã liên lạc các tàu cá đánh bắt gần đó ứng cứu. Tàu QNa-93104 TS do ông Phan Thi (phường Thanh Hà) làm thuyền trưởng đã tiếp cận và đang trên đường lai dắt tàu gặp nạn cùng 4 ngư dân vào bờ.