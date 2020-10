Hàng trăm tàu thuyền của ngư dân vùng Đông vào nơi neo đậu an toàn

(QNO) - Thời điểm này, hàng trăm ngư dân ở huyện Duy Xuyên và các địa phương lân cận đang khẩn trương đưa phương tiện của mình vào những nơi an toàn để neo đậu, nhằm hạn chế thấp nhất thiệt hại do gió bão gây ra.

Hàng trăm tàu thuyền của ngư dân neo đậu tại âu thuyền Hồng Triều.

Vừa cột những sợi dây thừng cỡ lớn vào các trụ bê tông để giữ tàu, ngư dân Đinh Đai (thôn Hồng Triều, xã Duy Nghĩa) vừa cho biết, sau khi nắm bắt thông tin về diễn biến của bão số 9, ông cùng 7 người đi bạn trên tàu liền di chuyển nhanh vào bờ và neo thuyền thật kỹ ở âu thuyền Hồng Triều để không bị cuốn trôi hoặc sóng lớn có thể đánh chìm, gây hư hỏng nặng.

Ông Đai nói: “Do cơn bão này rất mạnh nên chúng tôi chằng níu khá nhiều dây neo, rồi cột thêm các lốp xe ở hai bên mạn thuyền để chống va đập”. Ngoài ông Đai thì hàng trăm ngư dân khác cũng hối hả đưa phương tiện đánh bắt của mình vào nơi tránh trú an toàn.

Ngư dân sử dụng các loại dây thừng cỡ lớn để neo tàu thuyền.

Trao đổi với PV Báo Quảng Nam, ông Trần Huy Tường – Trưởng phòng NN&PTNT huyện Duy Xuyên cho biết, qua thống kê địa phương hiện có hơn 250 chiếc tàu thuyền với tổng công suất 30.553 CV, tập trung ở 3 xã vùng Đông, gồm: Duy Nghĩa, Duy Hải, Duy Vinh. Đến 13h chiều nay 27.10, toàn bộ tàu thuyền đã vào những khu vực an toàn, chủ yếu ở âu thuyền Hồng Triều (xã Duy Nghĩa, Duy Xuyên) và rừng dừa Cẩm Thanh (thành phố Hội An).

Khẩn trương vận chuyển ngư lưới cụ vào bờ an toàn.

Ông Tường nói: “Tại khu vực âu thuyền Hồng Triều, ngoài tàu thuyền của ngư dân Duy Xuyên thì còn có hàng trăm trăm phương tiện khác của ngư dân Thăng Bình, Hội An, Điện Bàn cũng vào nơi neo đậu. Để đảm bảo an toàn tính mạng và tài sản của ngư dân, chính quyền địa phương đẩy mạnh công tác tuyên truyền, vận động, hướng dẫn sắp xếp tàu thuyền, tránh va đập do gió bão, đồng thời thường xuyên kiểm tra, yêu cầu tất cả bà con ngư dân tuyệt đối không ở lại trên tàu thuyền khi có bão đổ bộ”.