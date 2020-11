Hồ Phú Ninh tăng lưu lượng xả điều tiết vào 17 giờ chiều nay 30.11

Nhiều địa phương trong tỉnh tiếp tục có mưa lớn

AN BÌNH | 30/11/2020 - 15:28

* Lũ trên sông Thu Bồn và Tam Kỳ đang lên

(QNO) - Đài Khí tượng thủy văn Quảng Nam cho biết, hôm nay 30.11, do ảnh hưởng của không khí lạnh tăng cường kết hợp với nhiễu động gió đông trên cao nên ở các tỉnh từ Quảng Bình đến Khánh Hòa và Tây Nguyên có mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rất to và dông.