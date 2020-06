Hỗ trợ gạo cho 1.000 người dân khó khăn tại Hội An

(QNO) - Ngày 11.6, Nhóm thiện nguyện Tươi sáng Hội An phối hợp Chi đoàn Công an TP.Hội An phát gạo định kỳ hằng tháng cho người nghèo, người tàn tật, khó khăn do dịch Covid-19 trên địa bàn thành phố.

Hỗ trợ người khuyết tật khi đến nhận gạo. Ảnh: M.Q

Theo đó, 5 tấn gạo đã được phát tận tay 1.000 người dân. Để gạo đến đúng địa chỉ, trước đó Nhóm thiện nguyện Tươi sáng Hội An đến từng nhà xác nhận gia cảnh và cấp một chiếc thẻ nhỏ phục vụ việc nhận gạo.

Anh Nguyễn Trí Minh - Trưởng Nhóm thiện nguyện Tươi sáng Hội An cho biết: “Đây là đợt thứ tư nhóm thực hiện hoạt động thiện nguyện này đến người dân khó khăn. Kinh phí mua gạo trích từ quỹ của nhóm và mạnh thường quân ủng hộ”.

Trao các phần gạo đến tay người dân. Ảnh: M.Q

Chi đoàn Công an TP.Hội An đồng hành với 1.000 phần quà gồm nước mắm, trứng gà, bánh mỳ, nước suối… tặng người dân khi đến nhận gạo. Cùng với đó, tiệm cắt tóc Tuấn Liên trên địa bàn thành phố cũng đến thực hiện chương trình cắt tóc miễn phí cho người dân có nhu cầu.

Tiếp sức thực hiện hoạt động này, ca sĩ Ánh Tuyết đến đóng góp 1 tấn gạo, Văn phòng công chứng Lê Vân (TP.Hội An) đóng góp 1 tấn gạo, Nhóm bất động sản Hội An ủng hộ 500kg gạo.

Niềm vui của người già khi được nhận các phần gạo nghĩa tình. Ảnh: M.Q

“Dịch bệnh cơ bản được đẩy lùi nhưng hậu quả để lại vô cùng lớn. Đặc biệt người nghèo, người bệnh tật càng rơi vào cảnh khốn khó. Do vậy chúng tôi mong muốn mạnh thường quân tiếp tục sẻ chia khó khăn với người dân” - ca sĩ Ánh Tuyết kêu gọi.

Nhóm thiện nguyện Tươi sáng Hội An cho biết, thời gian đến nếu có thêm nguồn hỗ trợ, nhóm sẽ thực hiện chương trình này tại nhiều địa phương khác của tỉnh. Tính đến nay, hơn 20 tấn gạo cùng hơn 4.000 suất quà đã được trao tận tay người dân nghèo.

Ca sĩ Ánh Tuyết góp 1 tấn gạo chung tay thực hiện chương trình. Ảnh: M.Q



Ca sĩ Ánh Tuyết tặng gạo người khuyết tật. Ảnh: M.Q