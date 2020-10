Hội An: Nâng khoảng thông thuyền cầu An Hội giải tỏa rác thải

(QNO) - Sáng nay 8.10, sau nhiều giờ mưa to cộng với nước từ thượng nguồn đổ về khiến một số tuyến đường trong Khu phố cổ Hội An như Bạch Đằng, Nguyễn Thái Học, Hoàng Văn Thụ bị ngập và dòng chảy sông Hoài bị tắc nghẽn bởi rác thải.

Đường Hoàng Văn Thụ ngập nước. Ảnh: Q.T

Lực lượng chức năng địa phương đã tạm thời rào chắn không cho phương tiện lưu thông qua cầu An Hội. Cũng trong hôm nay, TP.Hội An đã tạm dừng hoạt động phố đi bộ và bán vé tham quan phố cổ cho đến khi có thông báo mới.

Nước lũ mang theo một lượng lớn rác thải làm tắc nghẽn dòng chảy sông Hoài tại khu vực cầu An Hội. Ảnh: Q.T

Nước từ thượng nguồn đổ về kéo theo một lượng lớn tre, nứa, xà bần và rác thải làm tắc nghẽn dòng chảy sông Hoài tại khu vực cầu An Hội (phường Minh An). Công ty CP Công trình công cộng Hội An, Trung tâm VH-TT&TT-TH cùng UBND phường Minh An đã phối hợp huy động lực lượng khắc phục tình trạng này.

Lực lượng chức năng tháo dỡ pa nô trên cầu để giải tỏa rác thải. Ảnh: Q.T

Ông Nguyễn Quốc Tiến - Tổng Giám đốc Công ty CP Công trình công cộng Hội An cho biết đang triển khai phương án tạm thời nâng khoảng thông thuyền cầu An Hội, tháo dỡ các pa nô gắn trên cầu nhằm thông dòng chảy sông Hoài. “Chúng tôi đang cố gắng hoàn tất sớm việc này để tránh lượng rác tiếp tục đổ về nhiều thêm sẽ ảnh hưởng lớn tới an toàn của cây cầu và cộng đồng sinh sống dọc hai bờ sông” - ông Tiến nói.