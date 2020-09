Hội Từ thiện Quảng Nam đồng hành hỗ trợ người nghèo

(QNO) - Trong suốt thời gian dịch Covid-19 tái bùng phát, Hội Từ thiện Quảng Nam phối hợp nhiều tổ chức từ thiện, cá nhân hảo tâm trong và ngoài tỉnh tích cực hỗ trợ người nghèo cùng lực lượng phòng chống dịch.

Hội Từ thiện tỉnh tặng quà người bán vé số. Ảnh: T.H.P

Hỗ trợ người nghèo

Hôm qua 12.9, được sự hỗ trợ của Quỹ từ thiện Bông Sen (TP.Hồ Chí Minh), Hội Từ thiện Quảng Nam phối hợp Hội LHPN TP.Tam Kỳ trao 595 suất quà cho người bán vé số, thu lượm ve chai, phế liệu trên địa bàn Tam Kỳ và các địa phương lân cận.

Mỗi suất gồm 1 bao gạo 10kg, 1 can dầu ăn 2 lít, 1 thùng mì ăn liền và các nhu yếu phẩm khác. Tổng trị giá đợt trao quà 160 triệu đồng. Cạnh đó còn trao quà cho 71 người là nạn nhân da cam/dioxin, hộ nghèo ở xã Đại An (Đại Lộc). Đồng hành với Hội Từ thiện Quảng Nam lần này có các tình nguyện viên, chuyến xe nghĩa tình giá 0 đồng, UBND phường An Mỹ (Tam Kỳ) cùng Chi hội Nguyện Ước Xanh.

Ông Trần Hồng Phúc - Chủ tịch Hội Từ thiện Quảng Nam chia sẻ, gần một tháng rưỡi nay, do ảnh hưởng dịch Covid-19, nhiều người phải bươn chải để kiếm sống, trong điều kiện giãn cách xã hội, nhất là người thu lượm ve chai, phế liệu, bán vé số dạo nên rất cần hỗ trợ.

Chị N.T.T.H. (xã Tam Xuân 2, Núi Thành) cho biết, bị tật ở chân nên chỉ có thể mưu sinh bằng nghề bán vé số dạo. Khi chưa có dịch, mỗi ngày chị cũng kiếm được khoảng 100 nghìn đồng, đủ đắp đổi qua ngày. Nhưng hơn một tháng nay không đi bán được, chỉ sống nhờ vào sự hỗ trợ của các nhà hảo tâm, hội từ thiện. Nay nhận được phần quà của Hội Từ thiện tỉnh và nhà hảo tâm, chị rất mừng.

Trước đó, sáng 6.9, Hội Từ thiện Quảng Nam, Hội Từ thiện huyện Thăng Bình phối hợp Nhóm từ thiện Thanh Tâm (Đà Nẵng) trao 150 suất quà cho người nghèo, khó khăn, bệnh tật bị ảnh hưởng do dịch bệnh Covid-19 tại Thăng Bình. Mỗi suất quà gồm 10kg gạo, 1 thùng mì ăn liền, 1 chai dầu, 1 chai nước mắm, 1 gói bột nêm, 2 lon sữa, 0,5kg đường.

Đồng hành chống dịch

Ông Trần Hồng Phúc thông tin, từ khi dịch Covid-19 tái bùng phát đến hết tháng 8.2020, Hội Từ thiện Quảng Nam đã tiếp nhận hàng chục tấn hàng hóa, nhu yếu phẩm, đồ dùng học tập, tiền mặt... với tổng trị giá lên đến hơn 1 tỷ đồng. Toàn bộ số quà này được hội hỗ trợ các bệnh viện, cơ sở y tế, khu cách ly, khu phong tỏa, người dân nghèo và học sinh nghèo ở Quảng Nam.

Cùng với đó, Hội Từ thiện tỉnh vận động hỗ trợ hàng trăm chuyến xe tình nghĩa giá 0 đồng cho khoảng 500 bệnh nhân, người nhà bệnh nhân và những người có hoàn cảnh khó khăn của Quảng Nam từ các bệnh viện ở Đà Nẵng về nhà an toàn trong thời gian dịch bệnh bùng phát.

Đồng hành với Hội Từ thiện tỉnh trong thời gian qua còn có nhiều câu lạc bộ (CLB), nhà hảo tâm, tổ chức, cá nhân.

Là một trong những câu lạc bộ (CLB) vận động xây dựng được nhiều trường học kiên cố thay cho các lớp học tạm ở miền núi Quảng Nam nhiều năm qua, lần này, CLB Bạn thương nhau (TP.Đà Nẵng) vận động hỗ trợ Quảng Nam hàng hóa, vật tư gần 500 triệu đồng.

Tương tự, Nhóm thiện nguyện Nguyễn Bích Vân (Đà Nẵng) và CLB Cùng em vững bước (Hà Nội) hỗ trợ hàng hóa, vật dụng cho cả khu vực miền núi và đồng bằng, trị giá hàng trăm triệu đồng. Nhóm thiện nguyện Phước Huyền hỗ trợ 200 suất quà tại phiên chợ 0 đồng ở Đại Lộc, Nông Sơn, tổng trị giá hơn 70 triệu đồng.

Bên cạnh hỗ trợ vật dụng y tế, Nhóm thiện nguyện Nhớ về Tam Kỳ đã kết nối với bà con kiều bào hỗ trợ một số vật tư y tế cùng hơn 400 suất quà cho bà con nghèo khổ, yếu thế, đau ốm bệnh tật... Ngoài ra, còn có nhiều nhóm thiện nguyện khác đã luôn đồng hành với Hội Từ thiện tỉnh hỗ trợ người dân Quảng Nam.

“Được sự đồng hành, hỗ trợ của các nhóm thiện nguyện, Hội Từ thiện Quảng Nam như được tiếp thêm động lực để làm cầu nối, đồng hành với người nghèo” - ông Trần Hồng Phúc nói.

Hội Từ thiện xã Bình Trị (Thăng Bình) vừa cấp gần 100kg gạo cho 7 hộ già neo đơn có hoàn cảnh khó khăn. Đây là số gạo được trích từ hũ gạo tình thương của hội. Ngoài 4 hộ được cấp thường xuyên định kỳ, số còn lại được xét cấp cho người gặp khó khăn đột xuất. Được biết, chương trình hũ gạo tình thương của Hội Từ thiện xã Bình Trị duy trì 5 năm qua với tổng số gạo quyên góp được hơn 5 tấn.