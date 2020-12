Hội Văn hóa quốc tế TP.Wernigerode (Đức) hỗ trợ hơn 650 triệu đồng cho các gia đình bị ảnh hưởng bão lũ.

(QNO) – Chiều 23.12, ông Võ Phùng, Phó Chủ tịch Hiệp hội Du lịch Quảng Nam - đại diện Hội Văn hóa quốc tế TP.Wernigerode (Đức) đã đến trao tặng tiền hỗ trợ các gia đình bị ảnh hưởng bởi thiên tai bão lũ trên địa bàn TP.Hội An.

Ông Võ Phùng và đại diện TP.Hội An trao tặng tiền cho hộ bà Phạm Thị Bé ở Cẩm Kim

Theo ông Võ Phùng, tùy tình hình thiệt hại mà mỗi gia đình có thể được hỗ trợ 30 triệu, 50 triệu hoặc 150 triệu đồng, Tổng cộng có 7 gia đình thuộc 5 xã, phưởng là Cẩm Kim, Cẩm An, Cẩm Thanh, Cửa Đại và Tân Hiệp được nhận hỗ trợ với tổng số tiền 390 triệu đồng.

Trong đó, hộ bà Hồ Thị Chính (thôn Bãi Ông, xã đảo Tân Hiệp) được hỗ trợ 150 triệu đồng xây dựng nhà mới. Số tiền khoảng 260 triệu đồng còn lại sẽ được dùng để mua giống phát cho những hộ nông dân bị ngập úng, hư hại trong những đợt lũ lụt vừa qua.

Hầu hết hộ gia đình được nhận hỗ trợ đều có hoàn cảnh rất khó khăn

Wernigerode là thành phố kết nghĩa với Hội An từ năm 2013. Trước những thiệt hại do bão lũ gây ra, Hội Văn hóa quốc tế TP.Wernigerode đã vận động được gần 24 nghìn euro (hơn 650 triệu đồng) nhằm hỗ trợ những gia đình khó khăn tại Hội An có nhà cửa bị hư hại nhưng không đủ khả năng sửa chữa. Ông Võ Phùng được Hội Văn hóa quốc tế TP.Wernigerode ủy quyền đại diện kết nối với TP.Hội An lựa chọn những hoàn cảnh thật sự khó khăn để hỗ trợ sửa chữa hoặc xây mới lại nhà.

Năm 2018, Hội Văn hóa quốc tế TP.Wernigerode đã hỗ trợ bà Huỳnh Thị Thu Hương cặp bò giống, hiện đã sinh thêm được một bò con.

Trước đó, tháng 5.2018, Hội văn hóa quốc tế TP.Wernigerode cũng đã hỗ trợ gia đình bà Huỳnh Thị Thu Hương (thôn Phước Trung, xã Cẩm Kim) 2 con bò giống trị giá 20 triệu đồng cùng 5 triệu đồng để xây hầm xử lý phân bò làm phân hữu cơ, tránh ô nhiễm môi trường. Đến nay, cặp bò đã đẻ thêm được một bò con, trị giá khoảng 10 triệu đồng.