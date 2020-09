Hơn 9.200 thí sinh Quảng Nam làm thủ tục dự thi tốt nghiệp THPT năm 2020 đợt 2

(QNO) - Chiều nay 2.9, cùng với hơn 17.000 thí sinh (TS) dự thi tốt nghiệp THPT năm 2020 đợt 2 trên cả nước, hơn 9.200 TS Quảng Nam cũng đã đến trường thi làm thủ tục dự thi, điều chỉnh sai sót, nghe các thầy cô giám thị phổ biến quy chế thi theo quy định.

Giám thị giải thích cho TS tại buổi làm thủ tục dự thi. Ảnh: X.P

Tại buổi làm thủ tục dự thi, việc triển khai phòng, chống dịch cũng được các điểm thi thực hiện nghiêm túc. Tất cả TS trước khi vào khu vực trường thi đều phải đeo khẩu trang, sát khuẩn, đo thân nhiệt và được hướng dẫn không tập trung đông ở bên ngoài sân trường.

TS có mặt tại phòng thi chiều nay được các thầy cô giám thị phổ biến quy chế thi; căn dặn thực hiện các thủ tục theo đúng quy định, lưu ý những vật dụng không được mang vào phòng thi; đồng thời nhắc nhở TS nâng cao ý thức phòng, chống dịch.

TS xem lại thông tin liên quan đến phòng thi, số báo danh chiều 2.9. Ảnh: X.P

Do dịch Covid-19 nên ở kỳ thi tốt nghiệp THPT đợt 1 (diễn ra ngày 9 và 10.8) Quảng Nam chỉ có gần 7.500 TS của 12 huyện, thành phố thi theo kế hoạch chung cùng với cả nước (gồm Tam Kỳ, Núi Thành, Phú Ninh, Tiên Phước, Bắc Trà My, Nam Trà My, Hiệp Đức, Nông Sơn, Phước Sơn, Nam Giang, Đông Giang, Tây Giang). Hơn 9.200 TS ở 6 địa phương còn lại và các TS diện F1, F2 sẽ phải chờ dịch bệnh đi qua rồi mới dự thi tại đợt 2.

Giám đốc Sở GD-ĐT Hà Thanh Quốc cho biết, đợt này cả tỉnh bố trí 28 điểm thi với 408 phòng thi, trong đó 26 điểm thi tại 6 huyện, thị, thành phố (Hội An, Điện Bàn, Đại Lộc, Duy Xuyên, Quế Sơn, Thăng Bình), 2 điểm thi dành cho TS chưa thi đợt 1, gồm Trường THPT chuyên Nguyễn Bỉnh Khiêm (124 TS của Tam Kỳ, Phú Ninh, Núi Thành, Tiên Phước) và Trường THPT Hiệp Đức (59 TS của Hiệp Đức, Nam Giang, Đông Giang).

TS sát khuẩn từ máy tự động do thầy và trò Trường THPT chuyên Nguyễn bỉnh Khiêm sáng chế. Ảnh: X.P

Công tác chuẩn bị cho đợt thi này được triển khai thực hiện chu đáo, từ cơ sở vật chất, trang thiết bị phục vụ kỳ thi, nhất là công tác phòng, chống dịch, đảm bảo sức khỏe cho TS và cán bộ làm công tác thi. Bên cạnh các biện pháp như trước đây, lần này điểm mới là tất cả cán bộ làm công tác thi và TS phải khai báo y tế bắt buộc, trường hợp có liên quan đến yếu tố dịch tễ sẽ được xét nghiệm nhằm đảm bảo an toàn phòng dịch.

Giám thị phổ biến quy chế thi cho TS. Ảnh: X.P

Đo thân nhiệt TS trước khi vào khu vực trường thi. Ảnh:X.P

Theo lịch của Bộ GD-ĐT, ngày mai 3.9, TS sẽ bước vào ngày thi đầu tiên với 2 môn Ngữ văn (buổi sáng), Toán (buổi chiều); ngày 4.9 thi các môn tổ hợp (buổi sáng), Ngoại ngữ (buổi chiều).