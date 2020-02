Khắp nơi phòng chống dịch bệnh corona

Lo tìm chỗ gửi con

CHÂU NỮ | 05/02/2020 - 10:50

Sáng 3.2, khi Sở GD-ĐT thông báo cho học sinh các trường từ mầm non đến THPT ở TP.Tam Kỳ, Hội An và một số cơ sở giáo dục ở thị xã Điện Bàn giáp ranh với TP.Đà Nẵng nghỉ học 1 tuần để phòng dịch viêm đường hô hấp cấp do chủng mới của vi rút corona gây ra, nhiều phụ huynh ở các địa phương này loay hoay tìm chỗ gửi con, vì ba mẹ vẫn phải đi làm bình thường.