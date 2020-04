Khỏi bệnh về nước, 2 du khách Anh hẹn gặp lại Đà Nẵng

(QNO) - "See you in Danang - Hẹn gặp lại bạn tại Đà Nẵng" là lời chào của 2 du khách người Anh (bệnh nhân Covid-19 số 22 và 23) vừa hoàn thành điều trị, chính thức lên máy bay rời Đà Nẵng về nước sáng 10.4.

Hai du khách người Anh chào tạm biệt Đà Nẵng về nước sáng 10.4. Ảnh: Q.L

Trong hơn 1 tháng kể từ khi phát hiện dương tính với Covid-19, 2 du khách này nhận được sự hỗ trợ nhiệt tình từ các y bác sĩ Bệnh viện Đà Nẵng và chuyên viên Trung tâm Hỗ trợ du khách Đà Nẵng.

Ngày rời Đà Nẵng, 2 du khách chia sẻ: "Tôi rất cảm động vì sự chu đáo của các bạn, chúng tôi đã được chăm sóc rất tốt. Dù chúng tôi cảm thấy mệt mỏi khi bị cách ly hơn 1 tháng vừa qua nhưng nhận được sự quan tâm, giúp đỡ của các y bác sĩ và Trung tâm Hỗ trợ du khách Đà Nẵng, chúng tôi cảm thấy rất vui và hạnh phúc. Chúng tôi cũng đã đề xuất với Đại sứ quán Anh, các bạn đã hỗ trợ chúng tôi rất tốt. Mặc dù hành trình của chúng tôi tại Đà Nẵng còn dang dở nhưng chắc chắn chúng tôi sẽ quay lại thành phố xinh đẹp này trong một ngày rất gần, bởi dịch vụ du lịch của Đà Nẵng rất tuyệt vời. Cảm ơn các bạn, cảm ơn Đà Nẵng. Hẹn gặp lại!".

Sau 1 tháng căng thẳng chống chọi với dịch bệnh, 2 du khách đã khỏe mạnh và mỉm cười đón chuyến bay cuối cùng về nước trước khi các hãng hàng không tạm dừng khai thác.