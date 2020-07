Lịch trình đi lại, tiếp xúc của bệnh nhân Covid-19 thứ 440, 443 và 446 trên địa bàn Quảng Nam

(QNO) - Theo công bố của Ban chỉ đạo phòng chống dịch Covid-19 TP.Đà Nẵng, lịch trình di chuyển, sinh hoạt của 8 bệnh nhân Covid-19 vừa được công bố sáng nay (29.7), có 3 bệnh nhân có lịch trình đi lại, tiếp xúc nhiều nơi trên địa bàn Quảng Nam.

Bệnh nhân số 440



- Giới tính: Nữ.

- Sinh năm: 1980.

- Địa chỉ: Thôn Hòa Hữu Tây, xã Đại Hồng, huyện Đại Lộc, tỉnh Quảng Nam.

- Nghề nghiệp: Nội trợ.

Thông tin dịch tễ (theo thông tin từ bệnh nhân khai):

- Ngày 14 - 20.7.2020: Bệnh nhân chăm con tại tầng 3 Khoa Hồi sức tích cực - chống độc, Bệnh viện Đà Nẵng.

- Ngày 18.7.2020: Bệnh nhân cảm thấy mệt, đau cổ, đau rát mũi, đau đầu, đau mỏi lưng nên vào khám tại Bệnh viện Đà Nẵng.

- Ngày 20.7.2020: Bệnh nhân tái khám Bệnh viện Đà Nẵng.

- Ngày 21.7.2020: Bệnh nhân về quê tại Đại Hồng 2 ngày. Chồng ra thay bệnh nhân chăm sóc con.

- Ngày 23.7.2020: Bệnh nhân trở lại Bệnh viện Đà Nẵng. Chồng bệnh nhân về lại quê.

- Ngày 23.7 đến 26.7.2020: Bệnh nhân chăm con tại Bệnh viện Đà Nẵng. Trong khoảng thời gian này, bệnh nhân di chuyển các địa điểm sau: căn tin Bệnh viện Đà Nẵng; quán Tâm Phúc - 132 Quang Trung; quán 142 - đường Quang Trung; quán mỳ Quảng Túy Loan đường Quang Trung; mang đồ đi giặt tại 95 Hải Phòng, Hải Châu, Đà Nẵng; siêu thị Vinmart (114 Quang Trung, Thạch Thang, Hải Châu, Đà Nẵng).

Bệnh nhân số 443

- Giới tính: Nữ.

- Sinh năm: 1957.

- Địa chỉ: Thôn Nam Hà 1, xã Điện Trung, thị xã Điện Bàn, tỉnh Quảng Nam.

Thông tin dịch tễ (theo thông tin từ bệnh nhân và người nhà bệnh nhân khai):

- Bệnh nhân ở nhà với chồng tại địa chỉ thôn Nam Hà 1, xã Điện Trung. Hai vợ chồng con gái ở địa chỉ thôn Nam Hà 2, xã Điện Trung.

- Bệnh nhân là vợ đang chăm sóc ca bệnh N.V.M. đang điều trị tại Khoa Hồi sức tích cực - chống độc, Bệnh viện Đà Nẵng từ ngày 6.7.2020 đến nay.

- Từ ngày 6.7.2020 đến nay, bệnh nhân chỉ ở Bệnh viện Đà Nẵng và về quê (con rể P.P.L. đưa về bằng xe máy) tại thôn Nam Hà 1, xã Điện Trung. Ngoài ra không đến nơi khác.

- Trong thời gian chăm sóc ca bệnh ở Bệnh viện Đà Nẵng, ngoài bệnh nhân còn có con gái N.T.M. thay phiên chăm sóc. Ngày cuối cùng N.T.M. ở Bệnh viện Đà Nẵng là 24.7.2020.

- Ngày 27.7.2020 bệnh nhân được xét nghiệm dịch hầu họng và cho kết quả dương tính với vi rút SARS-CoV-2, sau đó bệnh nhân được chuyển đến khu cách ly của Bệnh viện Phổi Đà Nẵng.

Quá trình bệnh nhân đến khám, vào viện:

- Ghi nhận lúc vào Bệnh viện Phổi Đà Nẵng: Bệnh nhân tỉnh, tiếp xúc tốt.

- Tình trạng hiện tại: Bệnh nhân tỉnh, tiếp xúc tốt.

Bệnh nhân số 446

- Giới tính: Nữ.

- Sinh năm: 1981.

- Địa chỉ: Đường Tú Mỡ, phường Hòa An, quận Cẩm Lệ, TP.Đà Nẵng.

- Nghề nghiệp: Công nhân Công ty KANE - M Đà Nẵng.

Thông tin dịch tễ (theo thông tin bệnh nhân khai):

- Ngày 16.7.2020: Bệnh nhân chăm mẹ điều trị tại tầng 3 Khoa Nội thận - tiết niệu, Bệnh viện C Đà Nẵng.

- Các buổi sáng và chiều ngày 16.7 đến 23.7.2020, bệnh nhân chăm sóc mẹ tại tại tầng 3 Khoa Nội thận - tiết niệu, Bệnh viện C Đà Nẵng một buổi, buổi còn lại bệnh nhân đi làm tại Công ty KANE - M, đường số 6, Khu công nghiệp Hòa Khánh, Liên Chiểu, Đà Nẵng.

- Chiều ngày 23.7.2020, mẹ bệnh nhân xuất viện, bệnh nhân cùng mẹ trở về quê tại xã Bình Định, Thăng Bình, Quảng Nam.

- Tối ngày 23.7.2020, bệnh nhân ra lại nhà tại Đà Nẵng.

- Ngày 24.7.2020 đến 14 giờ chiều 25.7.2020: Bệnh nhân đi chơi tại phố cổ Hội An cùng với các gia đình tại Hòa Nam 5, phường Hòa Minh, quận Liên Chiểu, TP.Đà Nẵng. Tại Hội An, bệnh nhân nghỉ lại tại Hoi An Silk Marina Resort & Spa (số 74 đường 18 Tháng 8, phường Minh An).

- Ngày 26.7.2020: Bệnh nhân ở nhà. Thời điểm này, bệnh nhân bắt đầu xuất hiện triệu chứng sốt, đau họng.

- Sáng ngày 27.7.2020: Bệnh nhân đến Công ty KANE - M Đà Nẵng làm việc, tại đây bệnh nhân có tiếp xúc với đồng nghiệp và cán bộ y tế công ty. Đến 10 giờ, bệnh nhân xin nghỉ về nhà.

- Chiều ngày 27.7.2020: Bệnh nhân đi khám và nhập viện tại Bệnh viện Giao thông vận tải Đà Nẵng. Bệnh nhân được xét nghiệm SARS-CoV-2 và có kết quả dương tính ngày 28.7.2020.

- Hiện tại, bệnh nhân được cách ly, điều trị tại Bệnh viện Phổi Đà Nẵng.