Lực lượng biên phòng, công an chủ động phòng chống bão số 5

(QNO) - Chiều nay 17.9, đoàn công tác Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng (BĐBP) tỉnh đến kiểm tra, chỉ đạo công tác phòng chống bão tại các đồn biên phòng tuyến biển.

Đoàn công tác Bộ Chỉ huy BĐBP tỉnh kiểm tra phòng chống bão tại Đồn Biên phòng Cửa Đại (Hội An). Ảnh: VĂN VINH

Đến chiều nay, hơn 150 phương tiện với 3.296 lao động còn đang hoạt động trên biển đã nhận được thông tin bão và được BĐBP tỉnh hướng dẫn vào các đảo gần nhất để trú tránh an toàn.

Bộ Chỉ huy BĐBP tỉnh cũng đã chỉ đạo các đơn vị tuyến biển duy trì lực lượng, phương tiện thường trực theo phương châm “4 tại chỗ”. Hướng dẫn ngư dân sắp xếp, neo đậu phương tiện để trú tránh an toàn. Phối hợp chính quyền địa phương cử lực lượng giúp dân chằng chống nhà cửa và di dời dân khi có lệnh. Chuẩn bị nơi ở tiếp nhận nhân dân trên địa bàn vào tránh bão tại đồn biên phòng.

Cán bộ chiến sĩ Đồn Biên phòng Cửa Đại hỗ trợ người dân đến nơi trú bão. Ảnh: HỒNG ANH

Ngoài ra, yêu cầu các đơn vị duy trì nghiêm chế độ trực ban, trực chiến, sẵn sàng 100% quân số để thực hiện nhiệm vụ khi có lệnh. Sẵn sàng phối hợp với cấp ủy, chính quyền địa phương và các lực lượng khác đảm bảo tuyệt đối an toàn cho người dân khi bão đổ bộ vào đất liền.

Video lực lượng biên phòng kêu gọi tàu thuyền tránh trú bão (Thực hiện: H.ANH - V.VINH):

* Công an tỉnh yêu cầu công an các đơn vị, địa phương quán triệt phương châm “4 tại chỗ”; sẵn sàng lực lượng, phương tiện để triển khai ứng phó với bão số 5 khi có yêu cầu.

Cảnh sát đường thủy hỗ trợ neo buộc phương tiện tại âu thuyền Hồng Triều. Ảnh: T.N

Sáng nay 17.9, Phòng Cảnh sát đường thủy Công an tỉnh đã tổ chức hướng dẫn, giúp đỡ ngư dân sắp xếp phương tiện, neo buộc tàu thuyền tại âu thuyền Hồng Triều (Duy Xuyên).

Phòng Cảnh sát đường thủy cũng tích cực triển khai tuần tra, nhắc nhở các chủ phương tiện trên sông Thu Bồn và một số khu vực khác có biện pháp neo đậu chắc chắn, hạn chế thấp nhất thiệt hại. Đơn vị cũng đã nhanh chóng huy động lực lượng, sẵn sàng các điều kiện thiết yếu để cứu nạn cứu hộ khi cần thiết.

Tuần tra nhắc nhở chủ phương tiện đưa tàu thuyền vào bờ neo đậu. Ảnh: T.N

Công an tỉnh đề nghị công an các địa phương phối hợp với lực lượng chức năng tại địa phương rà soát, chủ động tham mưu chính quyền bảo đảm an toàn cho người và phương tiện thủy neo đậu tại các âu thuyền, nơi tàu thuyền trú ẩn tại lòng hồ thủy điện, thủy lợi, trên các nhánh sông, bến đò ngang... Tuyệt đối không để người ở lại trên các phương tiện thủy khi bão đổ bộ vào đất liền.