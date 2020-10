Mang Trung thu đến với trẻ em vùng lũ quét

(QNO) - Sẻ chia phần nào khó khăn với học sinh Trường Phổ thông Dân tộc bán trú THCS Nguyễn Văn Trỗi (Tây Giang), Câu lạc bộ thiện nguyện Tươi Sáng, Hội xe du lịch Travell, Đoàn thanh niên Công an TP.Hội An, gia đình hoa hậu Trần Tiểu Vy và mạnh thường quân ở TP.Hội An vừa vượt đường sá xa xôi đến tổ chức Trung thu, tặng quà.

Đội thợ hớt tóc Tuấn Liên hớt tóc miễn phí cho các em. Ảnh: M.Q

Sau hành trình hơn 5 giờ vượt qua những đoạn đường sạt lở, bữa tiệc Trung thu với màn múa lân làm rộn rã cả sân trường, mang lại sự thích thú cho hơn 400 học sinh nơi đây. Các thành viên trong đoàn thiện nguyện quên bao mệt nhọc, cùng phát bánh kẹo, sách vở... cho các cháu.

Ngoài ra, đoàn tặng thêm 300kg gạo, hơn 1 tạ cá khô, gà... để nhà trường thêm khẩu phần cho học sinh. Đoàn còn gửi tặng một số quần áo cho các em và gia đình có nhà bị lũ gây hư hỏng. Tổng giá trị gần 100 triệu đồng.

Biểu diễn múa lân phục vụ các em nhỏ. Ảnh: M.Q

Trước đó, khi biết thông tin mưa lũ gây sạt lở nhiều nơi ở Tây Giang, nhiều trường học bị ảnh hưởng, anh Nguyễn Trí Minh - Chủ nhiệm Câu lạc bộ thiện nguyện Tươi Sáng kêu gọi nhà hảo tâm, mạnh thường quân xa gần cùng chung tay sẻ chia với đồng bào vùng biên giới này.

Nhiều phần quà trung thu được trao tận tay học sinh vùng biên. Ảnh: M.Q

Cô Hồ Thị Tâm - Hiệu trưởng Trường Phổ thông Dân tộc bán trú THCS Nguyễn Văn Trỗi xúc động chia sẻ: “Học sinh của trường đến từ 4 xã A Tiêng, Lăng, A Nông và xã Dang, gia đình các em thuộc diện hộ nghèo, xa xôi cách trở. Cơn lũ quét vừa qua cuốn trôi tất cả tài sản gia đình của nhiều em, hơn một nửa học sinh của trường bị ảnh hưởng nặng... Sự trợ giúp rất kịp thời này giúp các em và phụ huynh thêm yên tâm, đỡ lo lắng trong những ngày tới”.