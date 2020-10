Mưa gió lớn khiến Tiên Phước, Bắc Trà My, Nam Trà My mất điện

(QNO) - Gió lớn và mưa lũ, ảnh hưởng đến đường dây dẫn điện 35kV từ Tam Kỳ lên Nam Trà My khiến nhiều địa phương bị cúp điện trong đêm.

Sáng 11.10, ông Châu Phước Sinh - Giám đốc Điện lực Trà My cho biết, khoảng 2h sáng cùng ngày, toàn bộ lưới điện ở các huyện Tiên Phước, Bắc Trà My, Nam Trà My bị cúp.

Nguyên nhân là mưa gió lớn khiến đường dây điện 35kV dẫn từ Tam Kỳ lên huyện Nam Trà My bị ảnh hưởng và gặp sự cố.

“Hiện tại gió lớn nên chưa thể cho anh em điện lực triển khai kiểm tra đường dây. Để đảm bảo an toàn cho công nhân, đến khi bớt gió sẽ kiểm tra toàn bộ đường dây và cấp điện trở lại” - ông Sinh nói.

Hiện nay, tại huyện Nam Trà My có máy phát điện 250KVA phát điện phục vụ cho khu vực trung tâm xã Trà Mai. Còn huyện Bắc Trà My sẽ bố trí máy phát điện nhỏ phục vụ cho công tác phòng chống thiên tai.