Mưa lớn, các huyện miền núi lại sạt lở, chia cắt (clip)

(QNO) - Mưa lớn liên tục nhiều ngày qua khiến một số tuyến đường lên các huyện miền núi Đông Giang, Tây Giang sạt lở tại nhiều điểm. Một số tuyến đường thì bị chia cắt cục bộ do nước lũ dâng cao, đổ về từ các khe suối, gây nguy hiểm cho người đi đường.

Mưa lớn gây lũ khiến nhiều khu dân cư ở miền núi chia cắt. Ảnh: CTV

Tại huyện Đông Giang, ngoài xuất hiện một số điểm sạt lở nhỏ trên tuyến đường dân sinh, mưa lớn từ nhiều ngày qua khiến mực nước tại các con sông, suối ở địa bàn dân cư dâng cao rất nhanh.

Ông Bh'nước Píc (thôn Ra Nuối, xã Jơ Ngây) cho biết, nước lũ từ đầu nguồn chảy xiết và đổ về đột ngột khiến phần đất ở mố cầu treo nối tổ Aram 2 với Zà Há (thôn Ra Nuối) bị sụt lún nghiêm trọng. Tại khu vực này, lực lượng tại chỗ đã rào chắn, đồng thời cảnh báo người dân không nên qua lại.

Mố cầu treo tại thôn Ra Nuối (xã Jơ Ngây, Đông Giang) bị sụt lún do mưa lũ. Ảnh: CTV

Trong khi đó, nước lũ cũng đe dọa nhiều ngôi nhà người dân địa phương, công tác sơ tán cũng được chủ động nhằm đảm bảo an toàn.

Ngoài ra, trên tuyến quốc lộ 14G đoạn thôn K8 (xã Sông Kôn), do nước lũ từ đầu nguồn khe suối tràn xuống mặt đường khiến việc lưu thông của một số phương tiện gặp khó khăn.

Nước lũ từ thượng nguồn khe suối tràn xuống mặt đường tuyến quốc lộ 14G, gây nguy hiểm cho người tham gia giao thông. Ảnh: CTV

Còn tại huyện Tây Giang, trong sáng nay (11.11), mưa lũ cũng đã cuốn trôi nhiều cầu tạm dân sinh, chia cắt một số điểm dân cư các xã Bha Lêê, A Nông.

Hiện ngành chức năng địa phương đã cắm biển cảnh báo, đồng thời huy động lực lượng túc trực hướng dẫn và cảnh báo nguy hiểm cho người dân, không để người dân qua lại.

Clip lũ chia cắt khu dân cư tại Tây Giang:

Riêng tuyến đường lên các xã biên giới Ch'Ơm, Ga Ry, từ gần nửa tháng nay vẫn trong tình trạng cô lập, chia cắt do sạt lở đất liên tục xuất hiện tại nhiều điểm. Trong khi đó, mưa lớn kéo dài khiến công tác khắc phục gặp rất nhiều khó khăn.

Lực lượng chức năng cắm biển cảnh báo tại khu vực nguy hiểm, không cho người dân qua lại. Ảnh: CTV

Nhiều ngày qua, chính quyền địa phương đã huy động lực lượng sơ tán người dân, di chuyển tài sản tại các điểm có nguy cơ sạt lở đất đến trú tránh an toàn tại nhà người thân, các trụ sở ủy ban, trường học...