Mưa lũ gây cô lập phía nam vùng Trà My, di dời dân khẩn cấp

(QNO) - Hai ngày nay, khu vực vùng núi Trà My liên tục có mưa to đã làm nước lũ các sông suối dâng cao, gây chia cắt, ngập lụt và nguy cơ sạt lở đất nhiều nơi.

Nhiều đoàn cứu trợ và cán bộ, giáo viên bị mắc kẹt tại khu vực di tích Nước Oa (xã Trà Tân, Bắc Trà My) do nước ngầm sông Nước Oa dâng cao. Ảnh: VĂN BÌNH

Từ trưa 10.11 đến nay, đường lên các xã phía nam của huyện Bắc Trà My gồm Trà Giáp, Trà Giác, Trà Ka, Trà Bui, Trà Đốc, Trà Tân và lên huyện Nam Trà My hoàn toàn bị cắt đứt. Điểm ách tắc trên tuyến giao thông huyết mạch lên các địa phương này là ngầm Sông Trường và sông Nước Oa bị nước lũ băng qua, dâng cao. Trong đêm 10.11, các xã Trà Nú, Trà Giác và thị trấn Trà My đã di dời khẩn cấp 60 hộ dân với hơn 100 nhân khẩu có nhà ở tại địa bàn nguy cơ sạt núi về trụ sở làm việc, trạm y tế, nhà văn hóa thôn và nhà người thân để đảm bảo an toàn. Điện lưới tại Bắc Trà My cũng bị mất hoàn toàn trong đêm 10.11.

Đặc biệt, trong chiều và đêm 10.11, nhiều đoàn cứu trợ lên các địa phương này và cán bộ, giáo viên đã bị mắc kẹt tại khu vực Khu di tích Nước Oa (xã Trà Tân) cùng với hàng trăm phương tiện chở hàng hóa. Do đường sá trơn trượt, ngày 10.11, một xe tải chở hàng cứu trợ và một xe chở keo của người dân bị lật khi lưu thông lên vùng này. Ông Thái Trọng Thạch - Chủ tịch UBND xã Trà Tân cho biết, tình trạng mắt kẹt, cô lập chắc chắn sẽ kéo dài, không biết đến bao giờ mới thông tuyến, do thời tiết tại đây vẫn mưa lớn liên tục.