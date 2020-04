Nghiêm túc thực hiện giãn cách xã hội

Trong 15 ngày thực hiện Chỉ thị 16/CT-TTg, chính quyền và nhân dân toàn tỉnh đã nghiêm túc giãn cách xã hội, thực hiện các biện pháp phòng chống dịch bệnh Covid-19.

Chủ tịch UBND tỉnh Lê Trí Thanh kiểm tra khu xét nghiệm của CDC Quảng Nam. Ảnh: D.L

Cách ly và xét nghiệm

Theo nhận định của Ban chỉ đạo cấp tỉnh phòng chống dịch bệnh Covid-19, Chỉ thị 16 đã được thực hiện nghiêm túc trên địa bàn Quảng Nam. Phó Chủ tịch UBND tỉnh Trần Văn Tân, Phó Trưởng ban Thường trực Ban chỉ đạo cấp tỉnh cho biết: “Với quan điểm chống dịch như chống giặc, biện pháp cách ly và xét nghiệm được xem là yếu tố mấu chốt nhằm làm tốt nhất công tác phòng chống dịch bệnh xâm nhập. Từ tỉnh đến huyện, các khu cách ly tập trung được cấp tốc triển khai. Ban chỉ đạo cấp tỉnh đã xây dựng kế hoạch tổng thể, xác định kịch bản, phương án ứng phó chi tiết theo từng cấp độ, tình huống lây lan của dịch bệnh; kịch bản cách ly vùng dịch tại tỉnh; triển khai các khu cách ly tập trung trên địa bàn tỉnh; xây dựng bệnh viện dã chiến...”.

Từ ngày 8.3, có 1.273 người nhập cảnh vào tỉnh và hoàn thành cách ly tập trung, chỉ còn cách ly tại nhà/nơi lưu trú 25 người. Đến ngày 12.4, ngành y tế thực hiện 2.608 mẫu xét nghiệm (707 người nước ngoài, 1.901 người Việt Nam), trong đó có 3 mẫu dương tính (bệnh nhân 31, 33, 57 đã điều trị khỏi), 2.588 mẫu âm tính, 17 mẫu đang chờ kết quả lần 2.

Toàn tỉnh thực hiện cách ly tập trung 981 người (kết thúc cách ly 522 người, còn 459 người tại 19 khu cách ly ở 16 huyện, thị xã, thành phố). Người cách ly tập trung được lấy mẫu xét nghiệm 1 - 2 lần. Cách ly tại cơ sở y tế 157 người (kết thúc cách ly 136 người, 21 người còn đang cách ly có kết quả âm tính). Thực hiện cách ly tại nhà, nơi lưu trú 4.978 người (đang cách ly 3.033 người, kết thúc cách ly 1.945 người).

Xử lý nghiêm vi phạm

Việc chốt chặn đường mòn lối mở ở biên giới, lập các chốt kiểm dịch y tế nhằm kiểm soát người, phương tiện đến tỉnh được quyết liệt thực hiện. Bộ đội Biên phòng tỉnh đã lập 16 chốt ở tuyến biên giới Việt Nam - Lào, thuộc địa phận huyện Tây Giang và Nam Giang.

Ngoài công tác kiểm soát người, phương tiện ra vào khu vực biên giới, các chốt canh gác của lực lượng biên phòng phối hợp với chính quyền địa phương, tuyên truyền nhân dân cách phòng tránh dịch bệnh Covid-19 và đưa 12 người nhập cảnh từ Lào về vào các khu cách ly tập trung tại Nam Giang.

Toàn tỉnh đã thành lập 84 tổ công tác làm nhiệm vụ tại các chốt kiểm soát phòng chống dịch, kiểm soát hơn 320 nghìn phương tiện, đo thân nhiệt hơn 410 nghìn trường hợp, khai báo y tế hơn 83 nghìn trường hợp.

Toàn tỉnh kiểm tra và phát hiện 84 trường hợp không chấp hành việc tạm dừng kinh doanh, qua đó đã nhắc nhở, xử lý, xử phạt hơn 149 triệu đồng; xử lý 8 trường hợp đăng tải, chia sẻ thông tin trên không gian mạng gây ảnh hưởng đến công tác phòng chống dịch bệnh Covid-19 trên địa bàn tỉnh, phạt tiền 82,5 triệu đồng, nhắc nhở và yêu cầu cam kết không tái phạm 27 trường hợp.

Công an TP.Hội An phối hợp các cơ quan tư pháp củng cố hồ sơ, xử lý nghiêm 5 đối tượng cải trang làm người ăn xin, không đeo khẩu trang đi đến các địa điểm công cộng tại Hội An để chụp hình, quay phim đăng lên internet, làm ảnh hưởng đến hình ảnh du lịch của thành phố, gây dư luận không tốt trong thời điểm cả nước thực hiện cao điểm chống dịch Covid-19.

Công an tỉnh đã điều tra làm rõ, khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với 2 đối tượng thực hiện vụ cướp tài sản tại Ngân hàng Vietcombank chi nhánh huyện Núi Thành; vụ tổ chức đánh bạc và đánh bạc tại xã Tam Xuân 2 (huyện Núi Thành), tạm giữ 41 đối tượng, thu giữ 400 triệu đồng và một số tang vật khác có liên quan; đã khởi tố, điều tra 2 vụ/2 bị can (Nông Sơn, Phú Ninh), đang củng cố hồ sơ 1 vụ/2 đối tượng về hành vi chống người thi hành công vụ (Tiên Phước); xử lý 4 vụ/28 đối tượng sử dụng trái phép các chất ma túy tại các quán karaoke (Tam Kỳ, Điện Bàn, Duy Xuyên).