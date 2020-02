Nhiều địa chỉ phát miễn phí khẩu trang y tế

(QNO) - Nhằm chung tay giúp đỡ người dân phòng chống dịch viêm phổi cấp 2019-nCoV, ngày 1.2, Câu lạc bộ (CLB) từ thiện Chúc Đạt (xã Quế Cường, Quế Sơn) đã phát miễn phí 10.000 khẩu trang y tế cho học sinh và người dân tại 3 địa điểm: Trường THCS Quế Cường, chốt giao thông ngã ba Hương An và chùa Thạch Khê (thuộc địa bàn Quế Sơn).

Thành viên CLB từ thiện Chúc Đạt phát khẩu trang miễn phí sáng 1.2. Ảnh: T.THIỆT

Được biết, ngày 3.2 tới, CLB từ thiện Chúc Đạt tiếp tục phát 20.000 khẩu trang cho công nhân và người dân tại Khu công nghiệp An Thịnh - Hương An, chốt đèn giao thông ngã ba Hương An, chùa Thạch Khê và các điểm trường trên địa bàn huyện Quế Sơn.

Anh Nguyễn Duy Ngọc - Chủ nhiệm CLB cho biết, kinh phí đợt từ thiện khoảng 30 triệu đồng, được trích từ nguồn quỹ CLB và kêu gọi đóng góp từ các tấm lòng thiện nguyện. Việc làm này nhằm giúp hạn chế nhiễm vi rút corona trong cộng đồng.

* Tại tiệm thuốc Ngọc Phước của bà Đoàn Thị Ngọc Phước (46 tuổi, thị trấn Nam Phước, Duy Xuyên) cũng để một hộp đựng khẩu trang kèm theo dòng chữ “Vui lòng lấy 1 cái nếu cần”.

Khẩu trang miễn phí tại tiệm thuốc Ngọc Phước. Ảnh: V.T

Theo bà Phước, giữa mùa dịch, nhiều tiệm thuốc tây lợi dụng nhu cầu của người dân nên đẩy giá các vật tư y tế cao gấp 2 - 3 lần nhằm thu lợi. Đây là việc làm trái với lương tâm người thầy thuốc. Chính vì vậy, để phản đối tình trạng này, bà đứng ra phát khẩu trang miễn phí, đồng thời tuyên truyền người dân ý thức tự bảo vệ bản thân.

* Tại phường Vĩnh Điện (Điện Bàn), tiệm tạp hóa Diệp (số 25 Hoàng Diệu) của bà Phan Thị Bá Diệp (60 tuổi) cũng phát khẩu trang loại cao cấp 4 lớp, không thấm nước miễn phí cho người dân.