Nhiều đoạn quốc lộ qua Thăng Bình, Phú Ninh bị ngập sâu (clip)

HOÀI AN | 11/10/2020 12:33

(QNO) - Do nước dâng cao, quốc lộ 1 đoạn qua xã Tam Đàn, Tam An (Phú Ninh) và xã Bình An (Thăng Bình) bị ngập nặng, các phương tiện bị cấm không cho qua khu vực ngập sâu.

Cảnh sát giao thông chốt chặn tại vị trí ngập sâu. Ảnh: HOÀI AN

Từ chiều 10.10, nước dâng và tràn qua quốc lộ 1 tại km983+100 khiến việc lưu thông gặp rất nhiều khó khăn. Đến sáng nay 11.10, nhiều vị trí thuộc địa phận các xã Tam Đàn, Tam An, Bình An bị ngập sâu. Có nơi nước tràn qua quốc lộ ngập hơn 0,5m.

Lực lượng cảnh sát giao thông đã túc trực, nhắc nhở người điều khiển xe máy và các loại xe có gầm thấp không được qua đoạn đường này. Đối với ô tô muốn về Đà Nẵng phải lưu thông lên cao tốc Đà Nẵng - Quảng Ngãi.

Một xe tải cố vượt qua dòng nước lũ. Ảnh: HOÀI AN

Clip nước ngập quốc lộ 1, giao thông ách tắc:

Your browser does not support the video tag.

Ngoài quốc lộ 1, nhiều tuyến đường ở TP.Tam Kỳ cũng ngập nặng, việc di chuyển của người dân trở nên khó khăn. Hiện nước lũ vẫn tiếp tục lên, lực lượng cứu hộ cứu nạn đã chuẩn bị ca nô, thuyền để ứng cứu, giúp đỡ người dân khi cần thiết.

Lực lượng chức năng cứu hộ tại khu dân cư gần quốc lộ 1. Ảnh: HOÀI AN