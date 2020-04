Những tấm lòng giữa mùa dịch

Ảnh hưởng bởi dịch Covid-19, cuộc sống của những người nghèo trở nên khó khăn hơn. Trên tinh thần tương thân tương ái, nhiều mạnh thường quân chung tay giúp đỡ họ bằng những túi gạo, bột ngũ cốc và suất ăn nghĩa tình.

CLB Hoa ưu đàm trao quà cho gia đình có hoàn cảnh khó khăn. Ảnh: N.TRANG

Hơn 5 năm đến với hành trình lập nghiệp với bột ngũ cốc organic, chị Lê Thị Hương (trú tại khối phố 6, phường Vĩnh Điện, thị xã Điện Bàn) cảm thấy hạnh phúc khi có thể chung góp sản phẩm do chính tay mình làm ra, chia sẻ với những mảnh đời.

Trên địa bàn nơi chị Hương đang sống có rất nhiều hoàn cảnh gieo neo, già yếu, ốm đau nằm một chỗ. Để chấp hành cách ly toàn xã hội, cuộc sống của họ càng thêm khốn khó. Hiểu điều đó, chị Hương đã làm và xay mịn 20 gói ngũ cốc và sấy 20 gói trà sả gừng, phối hợp với Hội LHPN phường Vĩnh Điện trao những món quà ý nghĩa thích hợp sử dụng trong mùa dịch.

Chị Hương chia sẻ: “Bột ngũ cốc và trà sả gừng có công dụng rất tốt trong việc bồi bổ, tăng sức đề kháng cho cơ thể. Chính vì thế, tôi muốn tự tay làm ra sản phẩm mang tặng người nghèo khó, giúp họ có thêm động lực và vững tin phòng chống dịch bệnh”.

Cũng ở thị xã Điện Bàn, đồng cảm với những phận người kém may mắn, làm nghề bán vé số đắp đổi sống qua ngày, anh Đỗ Đức Xung (trú tại xã Điện Phương) và nhóm thiện nguyện Hoa ưu đàm vận động 40 suất quà trao đến tận nhà. Mỗi phần quà bao gồm gạo thơm, mì tôm, dầu, mắm… đủ cho họ có bữa ăn no trong thời gian thực hiện cách ly toàn xã hội.

Anh Xung cho biết: “Bên cạnh trao 20 suất hỗ trợ gia đình có người bán vé số mưu sinh, chúng tôi đã kêu gọi một mạnh thường quân ở tỉnh Thái Bình ủng hộ 20 suất hỗ trợ người già neo đơn. Được chia sẻ khó khăn với họ, chúng tôi rất hạnh phúc!”.

Cùng mong muốn chia sẻ yêu thương với các phận đời kém may mắn, anh Nguyễn Trí Minh và Hội thiện nguyện Tươi sáng TP.Hội An lên danh sách trao quà cho 200 người có hoàn cảnh khó khăn, người bán vé số ở huyện Duy Xuyên và TP.Hội An. Hội cử thành viên đi phát phiếu cho bà con theo từng khung giờ, mời họ đến nhận quà tại địa chỉ số nhà 100 đường Lý Thường Kiệt, TP.Hội An.

Nhận phần quà từ Hội thiện nguyện Tươi sáng, bà Trần Thị Xuân (ở xã Duy Nghĩa, Duy Xuyên) nói: “Nghỉ bán vé số thời gian dài, tôi đang lo đi mượn gạo ăn qua ngày thì nhận được phiếu nhận quà. Vậy là tôi đạp xe đi ngay. Thời buổi dịch bệnh khó khăn, có người giúp đỡ chúng tôi, tôi mừng và biết ơn lắm!”.

Còn bà Nguyễn Thị Chiều (ở phường Cửa Đại, TP.Hội An) làm nghề thu mua phế liệu nói: “Thiệt tình cái cảnh này đúng là nhường cơm sẻ áo, tôi sẽ quý trọng từng hạt gạo, chiếc bánh mà mạnh thường quân hỗ trợ trong đợt dịch. Tôi cũng sẽ chấp hành mang khẩu trang, cách ly toàn xã hội theo quy định của Nhà nước”.

Những tấm lòng chia sẻ từ tâm trong mùa dịch Covid-19 là món quà quý cho các phận đời kém may mắn. Tin rằng tất cả mọi người sẽ vượt qua quãng thời gian khó khăn. Và tình yêu thương lan tỏa sâu rộng trong cộng đồng.