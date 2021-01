Những tấm lòng sẻ chia

Sau thời gian tìm chọn giống vật nuôi phù hợp, sáng qua 26.1, cả 19 con bò lai Zebu (tổng trị giá 360 triệu đồng) đã được một doanh nghiệp ở Hội An chở đến trao tận tay các hộ khó khăn của xã Cẩm Thanh (TP.Hội An).

Nhiều hộ nghèo xã Cẩm Thanh không chỉ được tặng quà, tiền mặt dịp cuối năm mà còn được hỗ trợ bò giống nhằm tạo sinh kế bền vững trong tương lai. Ảnh: K.L

Ông Lê Thanh Châu (thôn Thanh Nhị) - một trong số 19 hộ được nhận bò giống - không giấu được niềm vui và cho biết đây là món quà tết vô giá với gia đình ông và các hộ khó khăn được hỗ trợ.

Câu chuyện trên chỉ là một trong số rất nhiều nghĩa cử hướng về người nghèo Hội An sau thiên tai, dịch bệnh. Với tinh thần tương thân tương ái, nhường cơm sẻ áo, lá lành đùm lá rách, thời gian qua nhiều chương trình hỗ trợ sinh kế, cây - con giống, vật dụng, phương tiện sản xuất, sửa sang nhà cửa… đã được các nhà hảo tâm, doanh nghiệp, tổ chức xã hội trong và ngoài nước vận động hỗ trợ, qua đó giúp không ít gia đình vượt lên khó khăn ổn định cuộc sống.

Ông Trần Tấn Dũng - Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam TP.Hội An nói, với tinh thần “Không để ai bị bỏ lại phía sau”, Mặt trận thành phố đã huy động mọi nguồn lực từ Quỹ vì người nghèo, cứu trợ bão lụt, nguồn ủng hộ dịch bệnh Covid-19,… chăm lo cho gia đình chính sách, hộ nghèo, hộ gặp hoạn nạn đột xuất, bệnh hiểm nghèo, để mọi người, mọi nhà đều có tết.

Năm 2020, tổng số tiền quy đổi hỗ trợ người nghèo, gia đình khó khăn của Hội An ước đạt 7 tỷ đồng; trong đó riêng số tiền vận động, hỗ trợ người dân ăn tết từ các cá nhân, tổ chức, doanh nghiệp ước khoảng 3 tỷ đồng. Đó là chưa kể các nguồn trao hỗ trợ sinh kế cho hộ khó khăn.

“Hiện nay, bên cạnh 500 triệu đồng từ Mặt trận tỉnh phân bổ về các địa phương mua gạo, Mặt trận thành phố cũng đã trao hơn 50 suất quà tết (500 nghìn đến 1 triệu đồng/suất) hỗ trợ hộ khó khăn. Chúng tôi cũng đang tập hợp nguồn lực từ xã hội khoảng 1 tỷ đồng để hỗ trợ 1.000 hoàn cảnh khó khăn sắm sửa tết (mỗi hộ 1 triệu đồng tiền mặt). Quỹ cứu trợ thiên tai của thành phố cũng đã trích 540 triệu đồng phân bổ về 54 thôn, khối phố tổ chức nấu bánh tét phân phát cho người nghèo…” - ông Dũng cho biết.

Ông Lê Viết Phúc - Trưởng phòng LĐ-TB&XH TP.Hội An cho hay, do ảnh hưởng của dịch bệnh, thiên tai trong năm 2020, cuộc sống của người lao động, nhất là lao động ngành du lịch của thành phố gặp rất nhiều khó khăn. Chưa bao giờ Hội An nhận nhiều gạo hỗ trợ từ Trung ương, tỉnh, các nhà hảo tâm… cho tết như năm nay, với khoảng hơn 100 tấn. Ngoài ra, rất nhiều phần quà, tiền mặt được trao đến trường hợp khó khăn nhằm đảm bảo không để xảy ra tình trạng người dân thiếu bánh mứt, gạo, cá, thịt… trong 3 ngày tết.