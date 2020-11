Nỗ lực tìm kiếm nạn nhân vụ sạt lở ở Trà Leng bằng đường thủy

(QNO) - Hôm nay 1.11, lực lượng công an và biên phòng nỗ lực tìm kiếm các nạn nhân mất tích trong vụ sạt lở núi tại thôn 1, xã Trà Leng (Nam Trà My) bằng đường thủy.

Rác dày đặc khiến công tác tìm kiếm bằng đường thủy rất khó khăn. Ảnh: XUÂN MAI

Gần 70 cán bộ, chiến sĩ Công an huyện Nam Trà My, Bắc Trà My, Phòng Cảnh sát phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ Công an tỉnh phối hợp với Bộ đội Biên phòng tỉnh sử dụng 20 phương tiện đường thủy gồm ca nô, thuyền máy, ghe chèo… tìm kiếm các nạn nhân trên khu vực sông Leng và lòng hồ thủy điện Sông Tranh.

Tuy nhiên công tác tìm kiếm gặp rất nhiều khó khăn do mưa to, nước sông dâng cao và đục ngầu; trong khi đó khối lượng rác dưới lòng sông rất dày, có nơi đến 40cm. Qua gần 1 ngày quần thảo tìm kiếm với diện tích mặt nước hơn 200ha nhưng vẫn không tìm thấy các nạn nhân. Hiện do mưa lớn nên công tác tìm kiếm trên đường thủy tạm dừng.

Trong khi đó tại hiện trường sạt lở, lực lượng tìm kiếm bằng cơ giới vẫn đang khẩn trương đào bới hết các điểm. Hiện tại thôn 1 của xã Trà Leng còn 11 người mất tích.