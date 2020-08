Núi Thành: Một tàu câu mực hỏng máy, chờ lai dắt vào bờ

(QNO) - Sáng nay 12.8, Trung tá Nguyễn Bá Tố - Đồn trưởng Đồn Biên phòng cửa khẩu cảng Kỳ Hà cho biết, một tàu câu mực của ngư dân xã Tam Giang (Núi Thành) bị hỏng máy khi đánh bắt trên biển và đang chờ lai dắt vào bờ.

Theo thông tin ban đầu, lúc 13 giờ 30 ngày 11.8, tàu QNa-91609 TS do ngư dân Nguyễn Khanh (55 tuổi, thôn Đông Xuân, xã Tam Giang) làm thuyền trưởng, hành nghề câu mực ở tọa độ 15,5 độ vĩ Bắc - 110,3 độ kinh Đông (cách mũi An Hòa khoảng 110 hải lý về hướng đông đông bắc) thì bị hỏng máy, thả trôi tự do.

Ngay sau khi nhận thông tin từ tàu QNa-91609 TS, Bộ đội Biên phòng Quảng Nam đã liên lạc các tàu cá đánh bắt gần đó ứng cứu. Đến 14 giờ cùng ngày, tàu QNa-90829 TS do ông Phan Trinh (xã Tam Giang) làm thuyền trưởng đã tiếp cận, lai dắt tàu gặp nạn cùng 45 ngư dân.

Tàu QNa-90829 TS lai dắt đến vị trí 15,3 độ vĩ Bắc -109,3 độ kinh Đông (cách mũi An Hòa khoảng 55 hải lý về hướng đông) vào lúc 22 giờ 30 phút. Sau đó tàu ông Nguyễn Khanh tiếp tục liên hệ tàu QNa-90945 TS của ông Lương Văn Tâm (xã Tam Giang) đánh bắt gần đó, dự kiến khoảng 15 giờ chiều nay tàu này tiếp cận và lai dắt vào bờ.