Phát huy phẩm chất Bộ đội Cụ Hồ

(QNO) - Cùng với việc thực hiện tốt công tác nghĩa tình đồng đội, thời gian qua cán bộ, hội viên cựu chiến binh (CCB) ở các huyện, thị xã, thành phố đồng bằng của tỉnh luôn nêu cao tinh thần xung kích, gương mẫu đi đầu trong việc hiến đất mở đường, đóng góp công sức, tiền của xây dựng kết cấu hạ tầng nông thôn, góp phần làm cho diện mạo quê hương ngày thêm khởi sắc.

Quang cảnh hội nghị tổng kết công tác thi đua, khen thưởng và phong trào “CCB gương mẫu” khu vực 9 huyện, thị xã, thành phố đồng bằng diễn ra vào cuối tuần qua tại Duy Xuyên. Ảnh: T.L

Ấm tình đồng đội

Từ nhiều năm nay, cuộc sống gia đình CCB Đặng Thị Hường ở thôn Hà Nhuận (xã Duy Phước, Duy Xuyên) gặp muôn vàn khó khăn, nhất là chồng bị bệnh tim khá nặng. Vì vậy, vợ chồng bà chưa bao giờ dám nghĩ đến việc xây dựng một ngôi nhà kiên cố, khang trang. Thấu hiểu và chia sẻ khó khăn đó, Hội CCB từ huyện đến xã góp công lao động, xi măng, gạch và vận động các tổ chức, doanh nghiệp hỗ trợ 60 triệu đồng giúp bà Hường dựng nhà mới.

“Căn nhà cũ được xây dựng khá lâu nên đã xuống cấp, xiêu vẹo. Nay nhờ sự quan tâm, giúp đỡ của doanh nghiệp và những người đồng đội cùng kề vai sát cánh trong kháng chiến nên gia đình tôi mới có chỗ ở tốt hơn. Tôi rất cảm kích nghĩa cử cao đẹp ấy” - bà Hường bộc bạch.

Theo ông Nguyễn Quang Ngọc – Phó Chủ tịch Hội CCB huyện Duy Xuyên, ngoài ngôi nhà của CCB Đặng Thị Hường, năm 2020 huyện hội còn xây dựng thêm 2 nhà nghĩa tình đồng đội với tổng số tiền hỗ trợ 120 triệu đồng. Với tinh thần tương thân tương ái, những năm qua đơn vị cũng nhận giúp đỡ 2 hội viên có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn, thường xuyên ốm đau bệnh tật với mức hỗ trợ mỗi tháng 200 nghìn đồng.

CCB Nguyễn Ngọc Sáu (Nam Phước, Duy Xuyên) góp 20 triệu đồng để chung sức phòng chống dịch Covid-19. Ảnh: T.L

"Ngoài ra, Hội CCB các cấp kịp thời thăm hỏi, động viên hội viên ốm đau, từ trần, trao tặng sổ tiết kiệm tình nghĩa. Cạnh đó, nhận đỡ đầu 12 học sinh có hoàn cảnh khó khăn với mức hỗ trợ 200 – 300 nghìn đồng/tháng/cháu, phụng dưỡng Mẹ Việt Nam anh hùng tại Duy Hòa, duy trì hoạt động phát cháo tình thương tại Trung tâm Y tế huyện Duy Xuyên hàng tháng. Đặc biệt, năm 2020 các cơ sở hội góp vốn vay vòng đạt gần 30 tỷ đồng, tạo điều kiện cho hội viên mượn không lãi đầu tư phát triển kinh tế” – ông Nguyễn Quang Ngọc nói thêm.

Ngoài Duy Xuyên, năm 2020 cán bộ, hội viên CCB các địa phương Quế Sơn, Thăng Bình, Đại Lộc, Phú Ninh, Núi Thành, Tam Kỳ, Hội An, Điện Bàn góp vốn quay vòng hơn 70 tỷ đồng để giúp hội viên có điều kiện mua sắm máy móc, trang thiết bị đầu tư phát triển kinh tế gia đình. Cạnh đó, vận động xây dựng mới, sửa chữa 13 nhà nghĩa tình đồng đội với số tiền hơn 800 triệu đồng và tiếp tục duy trì việc nhận đỡ đầu 107 học sinh có hoàn cảnh khó khăn, 6 mẹ Việt Nam anh hùng. Ngoài ra, các cấp hội CCB phối hợp cùng những đơn vị liên quan quy tập, đưa vào nghĩa trang 19 mộ liệt sĩ…

Góp sức xây dựng nông thôn mới

Phát huy vai trò tiên phong, gương mẫu, cán bộ, hội viên CCB 9 đơn vị đồng bằng của tỉnh chung sức trong thực hiện chương trình xây dựng nông thôn mới (NTM) bằng nhiều việc làm cụ thể, sát với tình hình thực tế tại địa phương. Theo đó, Hội CCB các huyện Quế Sơn, Phú Ninh vận động hội viên tự nguyện hiến 43.000m2 đất, tháo dỡ tường rào, cổng ngõ và đóng góp hàng nghìn ngày công lao động để đổ bê tông đường giao thông nông thôn, giao thông nội đồng, xây dựng các thiết chế văn hóa.

Hội CCB huyện Duy Xuyên thăm, khám bệnh, tặng quà người dân vùng biên giới Tây Giang. Ảnh: T.L

Trong khi đó, Hội CCB thị xã Điện Bàn và các huyện Đại Lộc, Duy Xuyên tích cực tham gia bảo vệ môi trường, thu gom rác thải trong cộng đồng dân cư, xây dựng và nhân rộng mô hình phòng chống rác thải nhựa, trồng hoa thay thế cỏ dại dọc theo các trục đường chính ở thôn, xóm…

Theo ông Nguyễn Phục Quốc – Phó Chủ tịch Hội CCB huyện Đại Lộc kiêm Cụm phó cụm thi đua khen thưởng 9 huyện, thị xã, thành phố đồng bằng, nét nổi bật trong phong trào xây dựng NTM là các cấp hội đã vận động nhiều hội viên, nhân dân tự nguyện tham gia hiến đất, hiến công, hiến của để xây dựng các công trình phúc lợi xã hội. Ngoài ra, các đơn vị nhận ủy thác từ Ngân hàng Chính sách xã hội gần 340 tỷ đồng tạo điều kiện cho hơn 4.000 hội viên vay phát triển kinh tế, cải thiện đời sống.

Những năm qua, Hội CCB các cấp của tỉnh tích cực vận động người dân hiến đất mở đường. Ảnh: T.L

Qua đánh giá, đến cuối năm 2020, các đơn vị Điện Bàn, Hội An, Tam Kỳ, Phú Ninh, Duy Xuyên, Đại Lộc không còn hội viên CCB thuộc diện hộ nghèo. Không chỉ vậy, cán bộ, hội viên tích cực tham gia vào việc đảm bảo an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội, góp ý xây dựng hệ thống chính trị vững mạnh. Đồng thời, chung tay xây dựng đời sống văn hóa trong cộng đồng dân cư, bảo vệ và giữ gìn môi trường sống…