Phòng chống dịch Covid-19: Giám sát chặt địa bàn

Tại các xã, phường trên địa bàn TP.Hội An, thị xã Điện Bàn và huyện Duy Xuyên, chính quyền địa phương đều chủ động thành lập các tổ kiểm tra, chốt phòng dịch để quan sát, nhắc nhở người dân khi ra khỏi nhà phải đeo khẩu trang, không tụ tập đông người và chỉ rời khỏi nhà khi thật sự cần thiết.

Kiểm soát thân nhiệt và lịch trình của người lưu thông xe máy vào địa bàn Hội An. Ảnh: Q.T

Những ngày này mọi ngả đường ở TP.Hội An vắng lặng khác hẳn không khí nhộn nhịp, sôi động thường ngày. Trong khu phố cổ, hàng quán đóng cửa im lìm. Ông Lê Hồng Châu (68 tuổi, phường Minh An) bộc bạch: “Mấy chục năm nay tôi mới thấy cảnh tượng như vậy. Hàng xóm đối diện nhau nói chuyện nhiều lúc cũng chỉ í ới gọi từ bên kia sang chứ hiếm khi vào nhà người khác. Hy vọng sự tuân thủ cách ly này sẽ giúp sớm đẩy lùi đại dịch”.



Từ ngày 1.4, thực hiện Chỉ thị 16/CT-TTg của Thủ tướng Chính phủ và chỉ đạo của UBND tỉnh, UBND TP.Hội An đã thành lập 3 chốt kiểm soát tại các điểm giáp ranh với thị xã Điện Bàn và huyện Duy Xuyên. Ngoài ra, cũng có thêm các điểm kiểm soát trên tuyến ĐT603 và ĐT607 thuộc địa phận thành phố để quản lý chặt lưu thông ra vào Hội An.

Ghi nhận tại chốt kiểm soát ở ngã ba Lai Nghi, các lực lượng công an, y tế, đoàn viên thanh niên đã kiểm tra thân nhiệt cho tất cả người điều khiển xe máy, ô tô lưu thông vào Hội An. Với các trường hợp có nhiệt độ bất thường hoặc người ngoại tỉnh phải thực hiện khai báo y tế và phải có lý do chính đáng mới được vào thành phố.

Theo ông Nguyễn Văn Sơn - Phó Chủ tịch UBND TP.Hội An, các chốt trên được thiết lập và kiểm tra chặt chẽ nhằm đảm bảo quy định tạm dừng hoạt động vận chuyển hành khách công cộng và hoạt động vận chuyển hành khách vào thành phố được triển khai hiệu quả cũng như đảm bảo an toàn cho cộng đồng khi dịch bệnh đang diễn biến khó lường.

Hàng hóa thiết yếu vẫn dồi dào Ông Nguyễn Quang Thử - Giám đốc Sở Công Thương cho biết, nhờ chủ động lên phương án đảm bảo nguồn cung hàng hóa phục vụ nhu cầu tiêu dùng của nhân dân trên địa bàn tỉnh trong bối cảnh dịch Covid-19 diễn biến phức tạp nên hàng hóa ở các siêu thị, chợ dồi dào. “Ngành công thương đã có văn bản đề nghị UBND các huyện, thị xã, thành phố cùng phối hợp yêu cầu các siêu thị, cửa hàng tiện lợi, chợ truyền thống, cửa hàng kinh doanh xăng dầu thường xuyên duy trì hoạt động, đáp ứng tốt mọi nhu cầu mua sắm của người dân, trong đó ưu tiên bán các mặt hàng nhu yếu phẩm cần thiết” - ông Nguyễn Quang Thử nói.(Q.VIỆT)

Tại phường Vĩnh Điện (thị xã Điện Bàn), số hàng quán còn hoạt động đã vơi đi khá nhiều. Các quán ăn, quán cà phê lớn… đều đã đóng cửa, chỉ còn số ít quán xá cố gắng hoạt động và chỉ phục vụ cho khách mua mang về.

Ngày 2.4, các lực lượng công an, dân quân tự vệ của phường trực chiến từ sáng sớm để kiểm tra, tuyên truyền người dân thực hiện nghiêm Chỉ thị 16 của Thủ tướng Chính phủ. Hiện nay, các chợ truyền thống với mật độ người tập trung đông, cộng với thói quen sinh hoạt, buôn bán là nơi tiềm ẩn nhiều nguy cơ lây lan dịch bệnh.

Tại chợ Điện Dương (phường Điện Dương), từ sáng ngày 2.4, Chi đoàn thanh niên khối Tân Khai phối hợp với Câu lạc bộ “Xanh màu tuổi trẻ” đã lập điểm tuyên truyền tại chợ, phát miễn phí 1.000 khẩu trang/ngày và nước sát khuẩn; tình nguyện viên cũng vào chợ vận động tất cả người dân, tiểu thương trong chợ phải đeo khẩu trang. Hoạt động này dự kiến sẽ tiếp tục kéo dài trong 3 đến 5 ngày tới.

Ông Nguyễn Văn Tuấn - Phó Chủ tịch UBND phường Điện Dương thông tin, Đoàn phường cũng đã ra quân phát khẩu trang, nhắc nhở người dân rửa tay sát khuẩn, chú ý giãn khoảng cách, giảm mật độ mua bán tại 2 chợ trên địa bàn phường. Ngoài ra, lực lượng chức năng của phường cũng tiếp tục chốt trực ở 2 bãi biển Hà My, Thống Nhất từ ngày 29.3 đến nay để thực hiện nghiêm việc dừng hoạt động hai bãi tắm công cộng này.

Trong những ngày qua, lực lượng chức năng của huyện Duy Xuyên đã thực hiện việc cách ly, theo dõi tổng cộng 196 người; trong đó có 173 người từ vùng dịch TP. Hồ Chí Minh và Hà Nội trở về quê nhưng chưa được lấy mẫu xét nghiệm. Hiện nay, các đơn vị liên quan đang tiếp tục giám sát, điều tra, cập nhập danh sách số người đi về từ TP. Hồ Chí Minh và Hà Nội để có phương án xử lý kịp thời.

Trao đổi với chúng tôi, ông Nguyễn Hồ Hiếu – Phó Chánh Văn phòng HĐND - UBND huyện Duy Xuyên cho biết, lúc 7 giờ sáng qua 2.4, địa phương đã thành lập và đưa vào hoạt động 10 chốt kiểm soát phòng chống dịch bệnh Covid-19, gồm: Khu vực cầu Bà Rén cũ và mới giáp ranh với xã Quế Xuân 1 (Quế Sơn), khu vực cầu Câu Lâu cũ và mới giáp ranh với xã Điện Phương (Điện Bàn), khu vục cầu Gò Nổi giáp ranh với xã Điện Phong (Điện Bàn), khu vực cầu Giao Thủy thuộc xã Duy Hòa giáp ranh với xã Đại An (Đại Lộc), khu vực xã Duy Phú giáp với huyện Nông Sơn, khu vực cầu Cửa Đại (xã Duy Nghĩa) giáp ranh với xã Cẩm Thanh (Hội An), khu vực đường ven biển Võ Chí Công giao nhau với huyện Thăng Bình, khu vực giáp ranh với xã Cẩm Kim (Hội An).

Ông Hiếu nói: “Ở mỗi điểm chốt, huyện bố trí khoảng 10 cán bộ, gồm công an, y tế, đoàn viên thanh niên... đảm bảo thực thi nhiệm vụ kiểm soát y tế đối với người vào địa bàn Duy Xuyên”. Cũng theo ông Nguyễn Hồ Hiếu, huyện Duy Xuyên đã trưng dụng trụ sở Chi cục Thuế cũ (số 230 Điện Biên Phủ, thị trấn Nam Phước) và khách sạn Mỹ Sơn (số 216 Điện Biên Phủ, thị trấn Nam Phước) làm nơi cách ly tập trung các trường hợp nghi nhiễm bệnh Covid-19 và về từ vùng dịch...