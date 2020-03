Phong tỏa một phần khách sạn có du khách dương tính với Covid-19

(QNO) - Khoảng 16 giờ chiều nay 10.3, khu khách sạn Boutique Hoi An Resort (phường Cẩm An, TP.Hội An) được phong tỏa một phần. Đây là khách sạn có du khách dương tính với Covid-19 (ca bệnh thứ 2 ở Quảng Nam).

Một phần khu khách sạn Boutique được phong tỏa để tiêu độc khử trùng. Ảnh: LINH TUẤN

Theo ông Nguyễn Văn Văn - Phó Giám đốc Sở Y tế, sau khi bàn bạc thống nhất với Sở VH-TT&DL, UBND TP.Hội An và doanh nghiệp khách sạn, Ban chỉ đạo phòng chống dịch Covid-19 tỉnh quyết định phong tỏa một phần khu resort, do diện tích khu này quá rộng.

Tuy nhiên, trước mắt phải chờ chuyển du khách bị nhiễm bệnh ra Bệnh viện Trung ương Huế mới có thể tiến hành khoanh vùng tiêu độc khử trùng toàn bộ khách sạn. Đồng thời, bắt đầu từ hôm nay (10.3) khách sạn không được nhận khách.

“Vì khu này rộng, khách ở rải rác xa nhau nên cũng không quá lo, chưa kể một số ca đã xét nghiệm âm tính. Sau khi chuyển bệnh nhân, sẽ chuyển những khách còn lại ở khu cùng bệnh nhân qua khu sạch của khách sạn” - ông Văn cho biết.

Cũng theo ông Văn, sau khi phong tỏa khách sạn sẽ đưa 4 khách nghi nhiễm đến khu cách ly tại cơ sở Trường Cán bộ Hội Nông dân Việt Nam khu vực miền Trung - Tây Nguyên (phường Cửa Đại, TP.Hội An); 7 nhân viên lễ tân người Việt tiếp xúc gần với bệnh nhân được đưa đến Phòng khám Đa khoa Khu công nghiệp Điện Nam - Điện Ngọc (Điện Bàn). Riêng một quản lý khách sạn được cách ly tại chỗ do xác định không nguy hiểm.