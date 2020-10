Phú Ninh chủ động ứng phó mưa lũ

(QNO) - Trước tình hình mưa lớn nhiều ngày nay, UBND huyện Phú Ninh vừa làm việc với các địa phương, đơn vị về biện pháp chủ động ứng phó.

Nhiều đoạn đường trên địa bàn huyện Phú Ninh ngập sâu do mưa lớn. Ảnh: ANH CHÂU

Tại cuộc họp, ông Huỳnh Xuân Chính - Chủ tịch UBND huyện yêu cầu các ngành, địa phương nghiêm túc thực hiện kế hoạch, phương án phòng chống thiên tai. Tăng cường lực lượng trực, kịp thời hỗ trợ, tuyên truyền người dân bảo vệ tài sản, tính mạng khi có lũ lụt xảy ra.

Đồng thời phân công lực lượng chốt chặn tại các khu vực có nước băng qua đường, cảnh báo, hỗ trợ người dân lưu thông. Chuẩn bị tốt phương án phòng chống thiên tai, cứu hộ cứu nạn theo phương châm “4 tại chỗ”; sẵn sàng hỗ trợ huyện trong việc di dời dân vùng ngập lụt đến nơi an toàn…

Trao đổi với Báo Quảng Nam, ông Nguyễn Văn Trường - Bí thư Đảng ủy xã Tam An cho biết, trong đêm ngày 7 và sáng 8.10, lực lượng xung kích của xã chốt chặn tại một số nơi nước tràn qua đường như tuyến ĐX1 (khu vực chợ Hòa Tây), tuyến ĐH5 đi Đập Lạnh để cảnh báo người đi đường. Kịp thời thông báo cho học sinh các địa bàn trũng thấp (thôn Phước An, An Thọ) nghỉ học ngày 8.10.

Trước đó, để đối phó với nước lũ có thể lên nhanh, gây ra ngập lụt bất ngờ như các năm trước, Đảng ủy xã Tam An yêu cầu chi bộ các thôn An Thọ, Phước An tăng cường thời lượng thông tin, tuyên truyền về tình hình thời tiết trên hệ thống loa truyền thanh để người dân chủ động phòng tránh. UBND xã đã chuẩn bị sẵn sàng phương tiện, lực lượng cứu hộ cứu nạn, chuẩn bị các địa điểm an toàn để di dời người và vật nuôi nếu lụt lớn xảy ra.

Đường ĐT615 từ xã Tam Đàn xuống xã Tam Thăng (Tam Kỳ) ngập sâu, được người dân rào chắn cảnh báo nguy hiểm. Ảnh: CTV

Bà Nguyễn Thị Lệ Lài - Chủ tịch UBND xã Tam Đàn cho biết, đến sáng 8.10, các vùng xung yếu, trũng thấp của xã đã có nước băng qua như các cầu La Á , Trung Định, Tây Yên, Cây Sơn, đường ĐT615 đoạn xuống xã Tam Thăng (TP.Tam Kỳ). UBND xã phân công lực lượng chốt chặn, đảm bảo an toàn cho người dân đi lại. Hiện nay, Ban Chỉ huy Quân sự xã chuẩn ghe máy, áo phao, phao cứu sinh đến địa bàn trũng thấp như thôn Vạn Long (cũ), chuẩn bị sẵn sàng phương án ứng phó với lũ lụt.

Tại xã Tam Lộc, lực lượng xung kích xã túc trực để nhắc nhở, hỗ trợ người đi đường; đồng thời lắp đặt barie, biển báo tại cầu Phú Thị (thôn Tam An). Xã cũng phân công lực lượng kiểm tra các khu vực có nguy cơ sạt lở, kịp thời các phương án ứng phó, bảo vệ tài sản, tính mạng cho nhân dân.