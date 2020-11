Phú Ninh: Kịp thời cứu một người dân bị nước cuốn

(QNO) - Một phụ nữ đi làm đồng qua cầu sắt thôn An Mỹ (xã Tam An, Phú Ninh) thì rơi xuống suối va may mắn được cứu kịp thời.

Lực lượng chức năng cùng người dân đưa bà Minh vào bờ. Ảnh: HẢI CHÂU

Chiều 25.11, bà Nguyễn Thị Minh (SN 1962, trú thôn An Hòa, xã Tam An) trong lúc đi làm đồng ngang qua cầu sắt thôn An Mỹ thì không may bị trượt chân ngã xuống dòng suối La Ngà. Bà Minh không biết bơi, bị dòng nước chảy xiết, cuốn trôi nhưng may mắn bám được vào một cành cây bên bờ suối.

Nhận được tin báo, lực lượng công an và quân sự xã Tam An nhanh chóng có mặt tại hiện trường, bơi ra dòng nước sâu để đưa bà Minh vào bờ an toàn.