Phụ nữ chung tay cùng cộng đồng phòng chống Covid-19

(QNO) - Nhiều chị em phụ nữ trên địa bàn tỉnh tham gia cùng chống dịch Covid-19 bằng những việc làm rất thiết thực là may khẩu trang và quyên góp những bó rau nghĩa tình cho người dân khu vực phong tỏa.

May khẩu trang phòng dịch bệnh

Bà Nguyễn Thị Lân - Chủ tịch Hội LHPN xã Điện Thọ (thị xã Điện Bàn) kể, từ ngày dịch bệnh bùng phát, địa phương xuất hiện ca dương tính, chị em phụ nữ liền đăng ký tình nguyện tham gia phong trào chống dịch. Ai nấy đều nhiệt tình góp của, góp công để may khẩu trang phát miễn phí”.

Phụ nữ xã Điện Thọ may khẩu trang phát miễn phí. Ảnh: N.T

Từ ngày 30.7, Hội LHPN xã Điện Thọ ra quân làm gấp 150 mặt nạ chống giọt bắn hỗ trợ cho Trạm y tế xã Điện Thọ, lực lượng tuyên truyền chống dịch và tiểu thương buôn bán ở chợ. Đồng thời, hội liên hệ bà Trương Thị Kép (người con quê hương Điện Thọ sống ở TP.Đà Nẵng) hỗ trợ vải đủ để may hơn 1.000 khẩu trang, sau đó tiếp tục vận động chị Trương Thị Thu Hà (ở thôn Châu Lâu) và cô giáo Nguyễn Thị Thu Hà (Hiệu phó trường Tiểu học Phan Bội Châu) góp công khẩn trương cắt, may, hấp và ủi khử khuẩn khẩu trang.

Hơn 1.000 chiếc khẩu trang vải trên sẽ dùng để cấp phát cho các hộ tiểu thương và các gia đình có người nhà bị cách ly hoặc cách ly tại nhà. Hiện nay, Hội LHPN xã Điện Thọ vẫn tiếp tục kêu gọi hỗ trợ vải để may khẩu trang phát rộng rãi cho người dân địa phương, giúp họ phòng chống dịch bệnh, vừa sử dụng lâu dài, giảm chi phí, vừa hạn chế lượng rác thải ra môi trường.

Còn tại xã Duy Thành (huyện Duy Xuyên), ngay từ những ngày đầu bùng phát dịch, chị em phụ nữ đã sát cánh cùng Hội LHPN xã, chung góp tiền mua vải may khẩu trang phát cho các hộ dân nghèo, người già neo đơn. Những chiếc khẩu trang được khử khuẩn và bỏ vào túi ny lon sạch. Sau đó, đại diện chị em phụ nữ đến tận nhà trao cho hộ dân cần thiết.

Chị Nguyễn Thị Mai (chồng mất, nuôi 3 con nhỏ) nhận túi khẩu trang mà rơm rớm nước mắt. Chị Mai nói: “Nào giờ tôi không để ý tới chuyện mua khẩu trang cho mấy đứa nhỏ. Nay nhờ các chị đến tặng, hướng dẫn các cháu sử dụng đúng cách, tôi mừng lắm!”.

Gặp chúng tôi, chị Lê Thị Hương – Chủ tịch Hội LHPN xã Duy Thành chia sẻ: “Tính đến thời điểm hiện tại, các chị em đã may hơn 900 khẩu trang. Sắp tới Hội sẽ tiếp tục may để gửi vào cho các bệnh nhân ở khu cách ly”.

Những bó rau nghĩa tình

Có mặt tại địa điểm thu gom rau, cà, bí… của bà con thị trấn Nam Phước (huyện Duy Xuyên) gửi tặng cho hộ dân khu vực phong tỏa, chúng tôi lấy làm cảm kích vì những tấm lòng vì cộng đồng. Một phụ nữ trung niên (xin được giấu tên) nói: “Cô sẽ ủng hộ cho đến hết lứa rau muống, cần bao nhiêu cứ nhắn, đừng ngại!”. Cùng tấm lòng như người phụ nữ này, rất nhiều chị em ở thị trấn Nam Phước và các xã lân cận không ngần ngại hái từng bó rau, quả đu đủ hay nấm rơm nhà trồng được, mang đến hỗ trợ các hộ dân cách ly.

Phụ nữ khối phố Bình Ninh và chương trình “Bó rau nghĩa tình”. Ảnh: N.T

Chị Văn Bảo Vi - trưởng nhóm tình nguyện quyên góp rau đã kêu gọi, quyên góp rồi phân chia hợp lý gửi về từng hộ dân đang cách ly tại nhà. Chị Vi chia sẻ: “Vận động được nguồn rau củ này, mình liền phân chia ngay để khi đến tay các hộ dân thì rau vẫn tươi ngon. Ngày nào cũng thấy các bà các mẹ đến góp rau, mình vui lắm”.

Chương trình “Bó rau nghĩa tình” đang được Chi hội phụ nữ khối phố Bình Ninh (phường Điện Nam Bắc, thị xã Điện Bàn) kết hợp với đoàn thanh niên cùng nông dân thực hiện.

Theo đó, chị Nguyễn Thị Cúc - Chi hội trưởng là người đi đầu trong công tác vận động chị em góp rau muống, cải, dền và đu đủ, bí… Chị em phân chia nhau đi cắt rau, bó lại rồi phân chia, vận chuyển cho bà con ở khu vực phong tỏa xã Điện Thọ (thôn Châu Lâu và thôn Đông Đức) và phường Điện Ngọc (xóm Bầu Ốc). Chị Cúc cho biết, nhiều cụ già trong xóm không ngần ngại gom góp rau củ hỗ trợ các hộ dân cách ly, đã tạo động lực cho chị em phụ nữ hoàn thành tốt chương trình.

Phụ nữ khối phố Bình Ninh thực hiện chương trình “Bó rau nghĩa tình”. Ảnh: N.T

Cùng cách làm như thế, Hội LHPN phường Thanh Hà (TP.Hội An) đã vận động quyên góp hơn 20kg cải thìa từ chị Nguyễn Thị Trinh (ở khối phố An Bàng). Số rau chị Trinh quyên góp được vận chuyển đến tặng nhiều hộ dân ở khu vực phong tỏa thuộc phường Minh An và phường Cẩm An.

Chị Trinh nói: “Nhà tôi có gì thì tôi góp nấy, thiếu thì tôi đi mua tại một số vườn rau ở địa phương. Trợ giúp cho người dân đang gặp khó, tôi không ngại. Chỉ mong dịch bệnh sớm bị đẩy lùi!”.