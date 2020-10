Quảng Nam đề nghị hỗ trợ tiếp tế lương thực cho người dân Phước Lộc, Phước Thành

(QNO) - Ngày 30.10, UBND tỉnh ban hành Công văn 6385/UBND-KTN gửi Thủ tướng Chính phủ, Bộ Quốc phòng, Bộ Tư lệnh Quân khu 5, Sư đoàn Phòng không 372 đề nghị hỗ trợ tiếp tế lương thực, thực phẩm và nhu yếu phẩm cho các hộ dân xã Phước Lộc, Phước Thành của huyện Phước Sơn.

Công văn nêu rõ, do ảnh hưởng của bão Molave (bão số 9), các địa phương trong tỉnh có gió bão lớn, mưa to đến rất to, nước lũ dâng cao làm sạt lở cầu cống, đường giao thông; sạt lở núi làm vùi lấp nhà cửa, công trình công cộng gây thiệt hại lớn đến tài sản của Nhà nước, tính mạng, tài sản của người dân trên địa bàn tỉnh, nhất là các huyện miền núi.



Trong đó, do bị sạt lở núi trên địa bàn huyện Phước Sơn nên đã chia cắt giao thông, gây cô lập khoảng 3.000 hộ dân tại 2 xã Phước Lộc, Phước Thành từ ngày 28.10 đến nay. Do bão lũ quá lớn nên nhiều nhà dân tại 2 xã này bị hư hại toàn phần, lương thực, gia súc, nhu yếu phẩm bị cuốn trôi.

Khi bị chia cắt, cô lập, UBND tỉnh đã chỉ đạo các lực lượng bằng mọi giá phải nhanh chóng tiếp cận để tiếp tế lương thực, thực phẩm, nước uống và nhu yếu phẩm thiết yếu khác. Nhưng do đoạn đường để di chuyển từ trung tâm huyện đến 2 địa phương này khá xa (hơn 50km), bị chia cắt bởi các điểm sông suối và sạt lở đất rất phức tạp; dự lường cho việc khắc phục các tuyến đường, cầu cống cần thời gian dài trong khi thời tiết thường xuyên mưa lũ, nhất là bão số 10 sắp đến; khả năng lực lượng tại chỗ của tỉnh khó tiếp cận được nếu không có sự hỗ trợ chi viện của các lực lượng thuộc Bộ Quốc phòng và Quân khu 5.

Trước tình hình cấp bách nêu trên, UBND tỉnh kính đề nghị Thủ tướng Chính phủ quan tâm, chỉ đạo Bộ Quốc phòng, Bộ Tư lệnh Quân khu 5, Sư đoàn Phòng không 372, lực lượng vũ trang cùng chính quyền địa phương khảo sát, xây dựng phương án tiếp tế ngay lương thực, nước uống, y tế, nhu yếu phẩm thiết yếu khác đảm bảo trong thời gian 30 ngày cho số lượng người tại 2 xã Phước Lộc, Phước Thành đang bị cô lập bằng đường không đảm bảo kịp thời và an toàn nhất.