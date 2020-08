Quế Sơn cần phát huy vai trò tổ giám sát, tuyên truyền phòng chống dịch tại cộng đồng

(QNO) - Sáng nay 6.8, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Trần Văn Tân cùng đại diện các ngành, đơn vị liên quan có cuộc làm việc với lãnh đạo huyện Quế Sơn về công tác phòng chống dịch Covid-19.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Trần Văn Tân phát biểu chỉ đạo tại cuộc làm việc với lãnh đạo huyện Quế Sơn vào sáng nay 6.8. Ảnh: V.S

Theo báo cáo mới nhất của Ban Chỉ đạo phòng chống dịch Covid-19 huyện Quế Sơn, đến thời điểm này tại địa phương đã ghi nhận 2 trường hợp dương tính với SARS-CoV-2 (ca bệnh 561 và 622). Những ngày qua, ngoài cách ly y tế và cách ly tập trung 44 trường hợp tại Trung tâm Y tế Quế Sơn, các đơn vị liên quan cũng đưa 188 người vào cách ly tại 5 cơ sở cách ly tập trung. Bên cạnh đó, quản lý và giám sát cách ly tại nhà 2.356 người.

Một điểm cách ly tập trung trên địa bàn Quế Sơn. Ảnh: V.S

Thực hiện Quyết định số 2113/QĐ-UBND (ngày 4.8.2020) của UBND tỉnh, huyện Quế Sơn đã phong tỏa tạm thời khu vực có nguy cơ cao lây nhiễm dịch Covid-19 đối với tổ dân cư số 2 thuộc tổ dân phố Lãnh Thượng 2 (thị trấn Đông Phú) trong thời gian 14 ngày, bắt đầu từ 0 giờ ngày 5.8.2020. UBND huyện và chính quyền các xã, thị trấn gồm Quế Phú, Quế Mỹ, Quế Thuận, Quế Châu, Quế An, Quế Phong, Quế Long, Hương An đã thành lập tổng cộng 10 điểm chốt chặn phòng chống dịch với sự tham gia của các lực lượng quân sự, công an, y tế...

Trung tâm Kiểm soát bệnh tật Quảng Nam hỗ trợ Quế Sơn lấy mẫu xét nghiệm tại cộng đồng. Ảnh: V.S

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Trần Văn Tân biểu dương các cấp, các ngành của Quế Sơn đã có nhiều nỗ lực trong phòng chống dịch Covid-19. Đồng thời cho rằng, để công tác phòng chống dịch mang lại hiệu quả cao, thời gian tới huyện phải tập trung thực hiện đồng bộ, quyết liệt nhiều biện pháp. Theo đó, cần tiếp tục truy vết những trường hợp F1 có liên quan đến các ca dương tính với SARS-CoV-2. Đối với những người đến các bệnh viện ở Đà Nẵng rồi về lại Quế Sơn từ ngày 18.7 đến nay, ngành liên quan cùng chính quyền các xã, thị trấn phải kiên quyết đưa đi cách ly tập trung và lấy mẫu xét nghiệm bắt buộc.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Trần Văn Tân cũng yêu cầu lực lượng liên ngành của huyện phải quản lý chặt chẽ những trường hợp đang cách ly tại các cơ sở cách ly tập trung, đảm bảo tuân thủ nghiêm các quy định của cơ quan chức năng. Đối với những người cách ly theo diện tập trung, nếu kết quả xét nghiệm 2 lần âm tính với SARS-CoV-2 và đã đủ thời gian cách ly theo quy định thì đưa về cách ly tại nhà.

Trao tặng khẩu trang, đồ bảo hộ y tế... cho Trung tâm Y tế Quế Sơn. Ảnh: V.S

“Tôi đề nghị UBND huyện Quế Sơn tập trung đôn đốc chính quyền cấp xã tăng cường việc chỉ đạo, theo dõi hoạt động của các tổ giám sát, tuyên truyền phòng chống dịch Covid-19 tại cộng đồng nhằm phát huy tối đa hiệu quả. Đồng thời chủ động nguồn kinh phí mua sắm các trang thiết bị cần thiết phục vụ công tác phòng chống dịch” - Phó Chủ tịch UBND tỉnh Trần Văn Tân chỉ đạo.