Sắc màu tháng Ba

Nhiều hoạt động ý nghĩa như tôn vinh áo dài truyền thống, nâng cao ý thức, trách nhiệm của người phụ nữ, đóng góp giá trị tốt đẹp cho xã hội... được hội phụ nữ các cấp trên địa bàn tỉnh tích cực triển khai, nhất là trong dịp kỷ niệm ngày Quốc tế Phụ nữ.

Chi hội Phụ nữ thôn 4, xã Đại Hòa, huyện Đại Lộc tham gia Cuộc thi ảnh “Nét đẹp áo dài Việt Nam”. Ảnh: CTV

Tôn vinh áo dài

Chào mừng thành công của Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIII, kỷ niệm 111 năm ngày Quốc tế Phụ nữ (8.3.1910 - 8.3.2021), cán bộ, hội viên phụ nữ Quảng Nam tích cực hưởng ứng “Tuần lễ áo dài” do Hội LHPN Việt Nam phát động, diễn ra từ 1.3 - 8.3. Hoạt động này nhằm tiếp tục tạo hiệu ứng lan tỏa rộng rãi trong cộng đồng về lịch sử, giá trị của chiếc áo dài Việt Nam; nâng cao ý thức, trách nhiệm của mọi người, đặc biệt là cán bộ, hội viên, phụ nữ trong việc gìn giữ, phát huy giá trị di sản văn hóa áo dài.

Tại Đại Lộc, “Tuần lễ áo dài” được cán bộ, hội viên phụ nữ hưởng ứng dưới nhiều hình thức, nội dung. Theo bà Nguyễn Thị Mừng - Chủ tịch Hội LHPN huyện, Hội LHPN huyện và 18 xã/thị trấn đã tích cực vận động cán bộ, hội viên phụ nữ, nữ công chức, viên chức lao động, nữ thanh niên trong điều kiện công việc phù hợp tham gia mặc áo dài từ ngày 1.3 - 8.3 tại nơi làm việc hoặc khi tham gia các sự kiện của địa phương, đơn vị. Đồng thời tích cực đổi mới, đa dạng hình thức, nội dung tuyên truyền, quảng bá nét đẹp phụ nữ với trang phục áo dài, phù hợp với tình hình phòng chống dịch bệnh Covid-19. Hội LHPN huyện và 18 xã/thị trấn còn tổ chức cuộc thi ảnh online “Nét đẹp áo dài Việt Nam” trên mạng xã hội facebook, zalo. Ban tổ chức cuộc thi sẽ tổ chức chấm chọn, trao thưởng cho các ảnh đẹp, ý nghĩa, nhận được nhiều lượt bình chọn.

Hội LHPN xã Đại Hiệp ngoài vận động cán bộ, hội viên hưởng ứng chương trình “Tuần lễ áo dài” và cuộc thi ảnh online còn phát động chương trình “Áo dài tặng bạn”. Đây là hoạt động nhằm vận động, quyên góp áo dài trắng đã qua sử dụng nhưng còn tốt, sạch, đẹp để trao tặng cho nữ sinh THPT có hoàn cảnh khó khăn vào đầu năm học mới (8.2021). Hội Phụ nữ xã Đại Lãnh ngoài hội thi “Áo dài đẹp qua ảnh” còn phát động cuộc thi “Viết về người phụ nữ Việt Nam” dành cho đối tượng phụ nữ là cán bộ, công chức, viên chức, người lao động, phụ nữ từ 18 tuổi trở lên đang sinh sống trên địa bàn xã Đại Lãnh.

Lan tỏa mạnh mẽ

Theo bà Nguyễn Thị Thanh Hóa - Trưởng ban Tuyên giáo, Hội LHPN tỉnh, từ năm 2020, sự kiện “Tuần lễ áo dài” được phát động trong toàn thể cán bộ, hội viên phụ nữ Quảng Nam. Hội LHPN tỉnh khuyến khích đẩy mạnh sử dụng các kênh truyền thông, kênh thông tin của cơ quan, đơn vị như cổng thông tin điện tử, website, các ấn phẩm báo chí, mạng xã hội, đẩy mạnh tuyên truyền khẳng định, tôn vinh giá trị của áo dài trong đời sống xã hội. Năm 2020, Trung ương Hội LHPN Việt Nam từng dự kiến phối hợp với Bộ VHTT&DL tổ chức hoạt động tập trung trình diễn áo dài di sản tại Hội An; liên kết các tỉnh thành tổ chức “Hành trình kết nối di sản” gắn với hoạt động trình diễn áo dài. Tuy nhiên, do ảnh hưởng của dịch bệnh, các hoạt động, sự kiện tạm dừng, thay vào đó đẩy mạnh tuyên truyền, tổ chức cuộc thi ảnh áo dài đẹp...

“Cuộc thi ảnh áo dài đẹp online năm 2020 là hoạt động đầu tiên các cấp hội phụ nữ tỉnh phát động, triển khai, hình thức phù hợp với điều kiện dịch bệnh. Ban đầu, Hội LHPN tỉnh và các huyện, thành phố có nhiều hoạt động, tổ chức cho chị em phụ nữ chụp các bộ ảnh, bộ sưu tập áo dài gắn thẻ Hội LHPN tỉnh. Khi mới thành lập, trang có 400 - 500 lượt bạn bè sau đó phát triển lên tới 5.000, số lượt tương tác rất lớn. Hoạt động tuy nhỏ nhưng triển khai đúng thời điểm, nhận được sự tham gia hưởng ứng và sức lan tỏa rất lớn của chị em phụ nữ, không chỉ trên địa bàn tỉnh mà nhiều chị em phụ nữ các tỉnh thành cũng kết bạn, chia sẻ, tương tác” - bà Hóa nói.

Cũng theo bà Hóa, năm 2021, Hội LHPN tỉnh dự kiến phối hợp với các tổ chức công đoàn cơ sở triển khai các hoạt động trình diễn áo dài quy mô với “Đêm hội áo dài”, trình diễn, giới thiệu một số nhà thiết kế, nhà may lớn ở Hội An, Tam Kỳ, kể cả áo dài dệt thổ cẩm của người dân miền núi. Tuy nhiên, do ảnh hưởng của dịch bệnh, “Đêm hội áo dài” dự kiến lùi thời gian tổ chức vào 6.2021. Còn dịp này, các album, clip về áo dài, “Tuần lễ áo dài” nhằm hướng tới giới thiệu, tuyên truyền, tổ chức các hoạt động chia sẻ, hỗ trợ áo dài cho phụ nữ nghèo để bất cứ phụ nữ nào cũng có áo dài mặc vào các dịp quan trọng. Hội khuyến khích làm album ảnh, clip về áo dài và tổ chức tại các địa danh, giới thiệu đất và người xứ Quảng như Khu Tượng đài Mẹ Việt Nam anh hùng, Văn Thánh - Khổng miếu Tam Kỳ và các di tích lịch sử, thắng cảnh tại địa phương.