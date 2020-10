San sẻ khó khăn với người dân vùng lũ

Những phần quà, tấm lòng chia sẻ khó khăn tiếp tục hướng về người dân vùng lũ ở các địa phương trong những ngày qua.

Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Võ Xuân Ca cùng nhà tài trợ trao quà cho người dân vùng lũ Tam Kỳ. Ảnh: VINH ANH

Chiều qua 18.10, Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh tổ chức trao 100 suất quà hỗ trợ các hộ dân vùng ngập lụt ở phường Tân Thạnh, phường Phước Hòa và xã Tam Thăng (TP.Tam Kỳ). Mỗi suất quà trị giá khoảng 500 nghìn đồng, gồm: 10kg gạo, 2 thùng mì tôm, 2kg xúc xích... Các hộ dân được hỗ trợ đều thuộc hoàn cảnh khó khăn, già yếu, neo đơn, nhiều hộ bị thiệt hại nặng về hoa màu và tài sản trong gia đình.

Tại xã Bình An (Thăng Bình), đoàn tình nguyện của Tỉnh đoàn, Hội LHTN Việt Nam tỉnh phối hợp nhà tài trợ vừa trao hơn 60 phần quà gồm nhu yếu phẩm, rau xanh cho các hộ gia đình bị cô lập do ngập lụt. Cùng thời gian, tại xã Bình Trung, đơn vị phối hợp Ban Từ thiện Giáo hội Phật giáo Việt Nam tỉnh và Câu lạc bộ Hạnh Nguyện (TP.Hồ Chí Minh) trao 100 suất quà (400 nghìn đồng/suất) hỗ trợ người dân bị thiệt hại do lũ lụt.

Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh - Võ Xuân Ca cho biết, sau ảnh hưởng của dịch bệnh Covid-19, nhân dân Quảng Nam lại tiếp tục hứng chịu hậu quả đến từ thiên tai, lũ lụt, trong đó nặng nhất là các địa phương khu vực phía bắc của tỉnh. Trước tình cảnh đó, nhiều ngày qua, Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh đã tổ chức tiếp nhận các nguồn lực ủng hộ tiền, quà hướng về người dân vùng lũ từ các công ty, doanh nghiệp. Những phần quà này đang được Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh tổ chức trao tặng, phân bổ kịp thời về các địa phương để hỗ trợ, chia sẻ với bà con nhân dân.

Đợt trao tặng quà lần này của Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh nhận được sự đồng hành của các đơn vị: Quỹ Mavin nhân ái (Tập đoàn Mavin), Tập đoàn Tuần Châu, Co.opMart và Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Lạng Sơn. Đại diện cho nhà tài trợ - Tập đoàn Mavin chia sẻ, khi nghe thông tin về lũ lụt của miền Trung, Quỹ Mavin nhân ái của tập đoàn đã kịp thời đến các tỉnh Quảng Bình, Quảng Trị, Thừa Thiên Huế, và hôm nay là Quảng Nam, để hỗ trợ một phần nhỏ bé giúp đồng bào vượt qua khó khăn.

“Trong thời gian gấp rút, chúng tôi không có điều kiện để đi trao tận nơi cho người dân. Do đó, thông qua Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Quảng Nam, chúng tôi xin gửi tặng 1.000kg xúc xích cho các hộ dân gặp khó khăn, qua đó góp phần chia sẻ, động viên bà con sớm ổn định cuộc sống” - đại diện Tập đoàn Mavin chia sẻ.

Sự chia sẻ kịp thời của cộng đồng xã hội trong thời điểm này hết sức quý giá với nhiều người dân có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn. Bà Mai Thị Đoan (65 tuổi), sống một mình trong ngôi nhà nhỏ ở thôn Kim Đới, xã Tam Thăng. Đợt lũ vừa qua, bà phải tá túc nhà hàng xóm chờ lũ rút.

“Nhà có mình tôi, chừ già yếu không làm chi ra tiền nên rất vui khi nhận được sự hỗ trợ. Mưa lũ qua, nhà cũng không còn thứ gì, may mà có nhà tài trợ giúp đỡ gạo, thực phẩm…” - bà Đoan nói.

Trước đó, trưa ngày 18.10, Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh đã huy động cán bộ, người lao động cơ quan để bốc dỡ 1.000 thùng bánh từ xe container do Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Lạng Sơn gửi tặng nhân dân Quảng Nam bị ảnh hưởng bão lụt. Công tác triển khai cứu trợ đã và đang được tổ chức kịp thời, nhằm san sẻ với khó khăn của người dân vùng lũ.