Tam Thanh đảm bảo an toàn cho người tắm biển

Những ngày qua, thời tiết nắng nóng kéo dài nên lượng người đổ xô xuống biển Tam Thanh, TP.Tam Kỳ “giải nhiệt” rất đông, đỉnh điểm vào cuối tuần lên đến hàng nghìn người. Lực lượng chức năng địa phương đang nỗ lực để đảm bảo an toàn cho người dân.

Thời tiết nắng nóng kéo dài nên lượng người đổ xô xuống biển Tam Thanh, TP.Tam Kỳ rất đông. Ảnh: HOÀNG BIN

Bãi biển Tam Thanh bắt đầu hoạt động trở lại từ ngày 5.5, sau khi lệnh giãn cách xã hội được nới lỏng nhưng vẫn áp dụng các biện pháp phòng dịch như: giữ khoảng cách 1m khi tiếp xúc, đeo khẩu trang và cấm các hoạt động buôn bán hàng rong. Đến ngày 15.5 thì bãi tắm mở cửa đón khách rộng rãi.

Ông Lê Ngọc Ty - Phó Chủ tịch UBND xã Tam Thanh cho biết, đây cũng lúc bước vào mùa cao điểm du lịch, có ngày ước tính 4 - 5 nghìn lượt người đến với biển Tam Thanh. Hiện nay, chính quyền địa phương tập trung cho công tác tuyên truyền, vận động người dân trong quá trình buôn bán giữ gìn văn hóa kinh doanh và vệ sinh môi trường, không chèo kéo, “chặt chém” khách. Đặc biệt là chú trọng công tác cứu nạn cứu hộ.

Vào những ngày cao điểm, UBND xã tăng cường lực lượng trật tự đô thị, công an, dân quân phối hợp hỗ trợ Ban Quản lý bãi tắm duy trì an ninh trật tự. Một số loại hình dịch vụ phát sinh trong thời gian vừa qua như hàng quán bán thức ăn trên bờ kè, xe đẩy bán hàng rong… đã được lập lại trật tự ổn định.

Theo nhật ký công tác của Đội cứu hộ bãi tắm, từ ngày 8.5 đến 14.6, Đội cứu hộ đã cứu nạn thành công cho gần 20 trường hợp đuối nước. Trong đó, đáng chú ý là 2 nhóm, tổng cộng 10 người, gặp nạn tại khu vực nước xoáy giữa bờ và cồn cát vào ngày 8 và ngày 10.5.

Ông Nguyễn Tấn Nga - Trưởng ban Quản lý bãi tắm Tam Thanh cho biết: “Do đặc thù của biển ngang nên khi nước rút cạn sẽ tạo thành một hõm sâu, mà dân địa phương gọi là “lòng thong”, nơi này có mực nước sâu hơn 3m và nước chảy rất xiết. Khách tắm quen thì họ tránh, nhiều khách chưa quen thì hay bị sụt lún, bị dòng nước cuốn. Đây là khu vực có nguy cơ cao nên anh em chúng tôi rất chú ý vị trí này. Đội quán triệt anh em mắt luôn hướng ra biển, quan sát, chú ý những điểm dòng nước chảy xiết, bất thường, sẵn sàng lực lượng, phương tiện để phát hiện nhanh, cứu kịp thời. Ngoài ra, chúng tôi còn tích cực tuyên truyền trên hệ thống loa truyền thanh để nhắc nhở và người dân cũng đã chấp hành tốt nên mặc dù lượng người tắm biển rất đông nhưng vẫn đảm bảo an toàn”.

“Từ khi Nghị định 100/NĐ-CP của Chính phủ có hiệu lực, tình trạng người dân đã sử dụng rượu bia rồi xuống tắm biển cũng giảm đáng kể. Tuy nhiên, nhiều trường hợp gặp nạn do bất cẩn trong khi tập luyện thể dục dẫn đến gãy xương cổ, tụt huyết áp, tụt canxi khi tắm biển, tắm ngoài khung giờ và vị trí an toàn cũng dễ dẫn đến nguy cơ đuối nước. Do đó, mọi người cần khởi động kỹ trước khi xuống nước, đồng thời chấp hành đúng nội quy bãi tắm để phòng tránh sự cố đáng tiếc” - ông Nguyễn Tấn Nga khuyến cáo.