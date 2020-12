Tăng cường phòng cháy chữa cháy tại trụ sở làm việc

(QNO) - Công an tỉnh vừa có văn bản gửi các sở, ban ngành, UBND các huyện, thị xã, thành phố đề nghị tăng cường công tác phòng cháy chữa cháy (PCCC) tại trụ sở làm việc.

Thời gian gần đây, tình hình cháy nổ diễn biến phức tạp, trên cả nước đã xảy ra nhiều vụ cháy lớn, gây thiệt hại nghiêm trọng về người và tài sản, trong đó có một số vụ cháy xảy ra tại trụ sở làm việc của cơ quan hành chính.

Để chủ động phòng ngừa, đảm bảo an toàn PCCC tại trụ sở làm việc, kho lưu trữ hồ sơ, tài liệu của các sở, ban ngành, UBND các huyện, thị xã, thành phố, nhất là trong thời gian diễn ra Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIII và Tết Nguyên đán Tân Sửu 2021, Công an tỉnh đề nghị tăng cường công tác tuyên truyền, phổ biến kiến thức về PCCC. Qua đó nâng cao nhận thức, kiến thức về PCCC cho cán bộ, công chức, viên chức, người lao động trong việc đảm bảo an toàn PCCC tại nơi làm việc, đồng thời xử lý kịp thời khi có sự cố cháy nổ xảy ra. Xây dựng phương án chữa cháy, củng cố đội PCCC cơ sở đáp ứng yêu cầu chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ tại chỗ.

Đối với trụ sở làm việc, cần tăng cường công tác tự kiểm tra đảm bảo an toàn PCCC. Qua kiểm tra, khẩn trương khắc phục những tồn tại, thiếu sót gây mất an toàn PCCC. Chú trọng đảm bảo an toàn PCCC hệ thống điện, việc quản lý sử dụng nguồn lửa, nguồn nhiệt; việc sắp xếp hồ sơ, tài liệu, vật tư hàng hóa; các điều kiện đảm bảo an toàn thoát nạn; niêm yết đầy đủ nội quy, biển báo, biển cấm về PCCC khu vực có nhiều nguy cơ xảy ra cháy như kho vật tư, bếp ăn, nhà xe...

Trong đó cần chú ý đến an toàn PCCC trong việc sử dụng điện tại nơi làm việc. Hệ thống điện cần được thiết kế, lắp đặt đảm bảo đủ công suất cấp cho các thiết bị sử dụng, có thiết bị đóng, ngắt, bảo vệ... cho hệ thống điện chung toàn bộ công trình, từng tầng, nhánh và các thiết bị tiêu thụ điện có công suất lớn. Cầu dao, aptomat nên lắp đặt tại vị trí thuận tiện cho việc ngắt điện. Thường xuyên kiểm tra, sửa chữa, thay thế thiết bị điện bị hư hỏng hoặc không đảm bảo an toàn.

Đối với các kho hoặc gian phòng sử dụng lưu trữ hồ sơ, tài liệu, cần phải đảm bảo theo quy định Cục Văn thư và lưu trữ nhà nước và đảm bảo các điều kiện an toàn về PCCC, việc sử dụng các phòng để làm kho lưu trữ phải đúng theo công năng thiết kế ban đầu được thẩm duyệt và nghiệm thu về PCCC. Trong đó, chú ý tất cả thiết bị dùng điện đặt trong kho phải được khống chế chung bằng thiết bị đóng ngắt đặt trên mặt tường ngoài bằng vật liệu không cháy, không lắp đặt dây trần và cáp trần dẫn điện trong kho; các bóng đèn chiếu sáng trong kho phải có chụp kín bảo vệ.

Lưu hồ sơ, tài liệu trong các phòng làm việc, kho phải được sắp xếp gọn gàng và cách các thiết bị điện, tiêu thu điện tối thiểu 0,5m. Trang bị, lắp đặt hệ thống báo cháy, chữa cháy tự động và trang bị các phương tiện chữa cháy theo quy định.